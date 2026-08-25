Estos eran los problemas de salud de Dolly Parton: ‘Me sacan más piedras al año que a una cantera’

Tan solo cuatro días antes de su muerte, Dolly Parton aseguró que seguiría trabajando mientras pudiera hacerlo, y pese a que en los últimos años había enfrentado algunos problemas de salud.

La ‘reina de la música country’ murió este martes, 25 de agosto, a los 80 años. Brian Seaver, sobrino de la cantante, anunció su fallecimiento mediante un video en su cuenta de Instagram, como fue su voluntad.

¿Qué dijo Dolly Parton sobre sus enfermedades antes de morir?

Los problemas de salud de Dolly Parton se agudizaron por los cuidados que requería su esposo Carl Dean, quien falleció en marzo del año pasado. La cantante estadounidense aceptó que no atendió correctamente su propia salud sino hasta quedar viuda.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl”, aceptó en entrevista para People el 21 de agosto.

Esto no era nuevo para la cantante, pues recordó que a inicios de la década de los años 80 enfrentó problemas con su ‘salud femenina’ y de peso.

“Esta no es la primera vez que tengo que enfrentar algo así. A principios de los años 80 estuve varios meses fuera de actividad por problemas relacionados con mi salud femenina y también tenía dificultades con mi peso en aquel entonces, así que no es como si nunca hubiera pasado por momentos difíciles con mi salud”, agregó.

Tiempo atrás, Parton canceló una residencia en Las Vegas, ya que sentía que no podría hacer los shows que sus fans merecen. Sin embargo, tenía la ilusión de hacer presentaciones especiales, aunque no grandes giras como en antaño.

“Odio cancelar cualquier cosa a la que me he comprometido, pero simplemente no podía hacer los shows al nivel que yo hubiera querido ni de la manera que sé que mis fans esperarían de mí. Definitivamente planeo hacer presentaciones especiales en el futuro, pero ya no volveré a hacer giras como antes”, expresó al medio.

En ese entonces, explicó en un video de Instagram que su cuerpo estaba respondiendo bien a los medicamentos y tratamientos para los cálculos renales, pero que se sentía ‘aturdida’, además de que había tenido dificultades con su sistema inmunológico y digestivo.

“Siempre he tenido problemas con los cálculos renales. Dios mío, me sacan más piedras al año de las que sacan de la cantera de Rockwood, Tennessee. Pero hablando en serio, mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo se descontrolaron durante los últimos dos o tres años, y están trabajando muy duro para reconstruirlos y fortalecerlos. Y espero volver a estar en buenas condiciones pronto”, dijo en el video de Instagram.

Dolly Parton fue una cantante estadounidense de música country. (Foto: EFE)

Dolly Parton aún tenía ganas de trabajar y realizar conciertos

Dolly Parton también reflexionó sobre los tiempos modernos, en los que consideró que actualmente las cosas se ‘magnifican’ por las redes sociales y la inteligencia artificial. Pese a todo ello y a la atención que le daba a su salud, aseguró que no dejaría de trabajar.

“Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen; como he dicho muchas veces, he soñado tanto que me he arrinconado y todavía tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando mientras pueda para ver que todo cobre vida”, expuso a People.

Incluso, la cantante adelantó que existían pláticas con una empresa productora de conciertos con hologramas. “Hemos estado trabajando con algunas de las compañías que producen esas presentaciones con avatares y estamos en las primeras etapas de desarrollo. Es increíble lo que la tecnología puede hacer actualmente. (...) No tendré que presentarme en persona, ¡pero seguiré cobrando! Me parece un muy buen trato”, bromeó.