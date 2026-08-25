¿Qué le pasó a Dolly Parton? Esto sabemos de su muerte; ‘Todavía tengo tantas cosas que quiero conseguir’

Días antes de su fallecimiento, Dolly Parton explicó que enfrentaba algunos problemas de salud. [Fotografía. EFE]

Dolly Parton, una de las figuras más reconocidas de la música country y compositora de canciones emblemáticas como Jolene e I Will Always Love You, murió a los 80 años. Su fallecimiento fue confirmado por Brian Seaver, sobrino de la cantante, este martes 25 de agosto.

Seaver, quien estuvo a cargo de la seguridad de Parton durante más de dos décadas, explicó que la propia artista le pidió años atrás que fuera él quien comunicara su muerte cuando llegara el momento. El sobrino también destacó la influencia de la cantante en su familia y en varias generaciones de músicos y seguidores.

Entre sus palabras de despedida, Seaver reveló que Dolly Parton le había pedido descansar en “una hermosa cama de algodón suave”. La cantante consideraba que, después de pasar gran parte de su vida usando pesados atuendos de pedrería, merecía descansar cómodamente.

¿Cuáles son los problemas de salud que sufría Dolly Parton antes de morir?

La familia no reveló la causa de la muerte de Dolly Parton. Sin embargo, días antes, la artista había contado que enfrentaba algunos problemas de salud, aunque estos no le impedían continuar con sus actividades.

La cantante reconoció, en una entrevista con la revista People, que dejó de atender algunas complicaciones mientras dedicaba parte de su tiempo al cuidado de su esposo, Carl Dean, quien murió a los 82 años en marzo de 2025, después de casi 59 años de matrimonio.

““En serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen; como he dicho muchas veces, he soñado tanto que me he arrinconado y todavía tengo tantas cosas que quiero conseguir, así que voy a seguir trabajando mientras pueda para ver cómo todo cobra vida”, declaró Parton a People.

Antes de su muerte, Parton canceló en mayo un espectáculo que tenía previsto ofrecer en Las Vegas. La cantante también llevaba varios años bajo tratamiento médico por cálculos renales.

“Dios mío, me sacan más piedras al año que a la cantera de Rockwood, Tennessee”, dijo Parton en un comunicado. “Pero en serio, mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo se descontrolaron por completo en los últimos tres años, y están trabajando arduamente para reconstruirlos y fortalecerlos, y espero estar en plena forma pronto”, explicó.

Pese a esas complicaciones, Parton descartó que planeara retirarse y aseguró que continuaba con distintos proyectos, entre ellos el SongTeller Hotel, el museo Life of Many Colors y el musical de Broadway Dolly: A True Original Musical.

Dolly Parton había asegurado que no tenía planes de retirarse de la música a pesar de sus problemas de salud. [Fotografía. AP]

¿Cuál fue el último deseo de Dolly Parton antes de morir?

Dolly Parton también dejó indicaciones sobre cómo quería descansar antes de su fallecimiento. La cantante, conocida por los llamativos y pesados vestuarios que utilizó durante décadas sobre los escenarios, hizo una petición particular a su sobrino Bryan Seaver para el momento de su despedida.

“Dolly me llamó y dijo que quería descansar en una hermosa cama de algodón suave porque, después de una vida usando pesados atuendos de pedrería, finalmente merece estar cómoda y descansar”, relató Seaver.

El sobrino de la artista, hijo de Cassie Parton y quien trabajó durante más de 20 años como su jefe de seguridad, también fue elegido por Dolly para comunicar públicamente su fallecimiento.

“Hace años, mi tía Dolly me pidió que, cuando llegara este día, fuera yo quien se los dijera”, explicó Seaver en el video publicado en las redes sociales de la intérprete.

Durante su mensaje, Seaver recordó que desde niño tuvo la oportunidad de acompañar a Parton durante sus giras y destacó el impacto que tuvo no sólo en su familia, sino también entre músicos, compositores y otras personas que encontraron en su trayectoria un ejemplo para perseguir sus propios proyectos.

“Con su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”, señaló.

Al recordar los orígenes rurales de Parton en Tennessee, Seaver estableció un paralelismo entre la cantante y su padre: mientras él cultivaba la tierra para mantener a su familia, Dolly se dedicó a “cultivar canciones y felicidad”.

¿Quién fue Dolly Parton y cuál es su legado musical?

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Sevier County, Tennessee. Fue la cuarta de 12 hijos de Robert Lee Parton y Avie Lee Parton y creció en condiciones de pobreza, en una familia que vivió en una cabaña sin electricidad ni agua corriente.

Su acercamiento a la música comenzó desde la infancia. Cantó en la iglesia de su abuelo, aprendió a tocar la guitarra y, a los 13 años, se presentó en el Grand Ole Opry. Después de terminar la preparatoria en 1964, se trasladó a Nashville para buscar una carrera profesional.

Su asociación con Porter Wagoner resultó fundamental para su ascenso en la música country. Más tarde construyó una carrera como solista marcada por canciones como Jolene, Coat of Many Colors, I Will Always Love You y 9 to 5.

I Will Always Love You llegó al número uno de las listas country en 1974 y nuevamente en 1982. Décadas después, Whitney Houston convirtió su propia interpretación en un éxito internacional para la película The Bodyguard. Parton conservó los derechos de publicación de la canción después de rechazar una propuesta para que Elvis Presley la grabara a cambio de ceder parte de esos derechos.

A lo largo de una carrera de 70 años, Dolly Parton vendió más de 100 millones de discos alrededor del mundo y recibió 10 premios Grammy. También ingresó al Country Music Hall of Fame y al Rock & Roll Hall of Fame.

Además, participó en películas como 9 to 5, creó el parque temático Dollywood en Tennessee y desarrolló distintos proyectos filantrópicos. Entre ellos destaca Imagination Library, iniciativa que desde 1995 entregó más de 300 millones de libros gratuitos a niños menores de 5 años.

El fallecimiento de Dolly Parton cierra una trayectoria que comenzó en las montañas de Tennessee y convirtió sus canciones, su imagen y su historia personal en referentes de la cultura popular estadounidense.

Con información de AP y Bloomberg