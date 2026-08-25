Higinio Martínez suena para presidir el Senado: ¿Por qué su perfil gana fuerza en Morena y entre opositores?

El senador Higinio Martínez suma ocho años consecutivos en la Cámara alta y actualmente forma parte de la Junta de Coordinación Política.

Higinio Martínez es uno de los perfiles que más suenan para presidir el Senado de la República a partir del próximo periodo legislativo. El senador mexiquense es actualmente vicecoordinador de Morena en la Cámara alta y forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Su experiencia legislativa y la red de relaciones políticas que ha construido durante décadas dentro de la izquierda mexicana lo colocan entre los perfiles con mayor peso para asumir la conducción del Senado.

De acuerdo con información de Reforma, senadores de Morena prevén que Higinio Martínez sea quien presida la Cámara Alta, luego de tomar ventaja en la definición interna sobre el tabasqueño Óscar Cantón Zetina.

La renovación de la Mesa Directiva se definirá antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, cuando Laura Itzel Castillo dejará la presidencia del Senado para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.

Los senadores de Morena, Gerardo Fernández Noroña e Higinio Martínez, dialogan durante una sesión ordinaria. (Daniel Augusto)

Higinio Martínez, entre los nombres que suenan para el Senado

Higinio Martínez ya había hecho pública su intención de presidir la Mesa Directiva. En junio pasado, el senador señaló que cuenta con la experiencia para asumir esa responsabilidad y destacó que lleva ocho años consecutivos como integrante de la Cámara Alta.

Para julio, Martínez y Cantón Zetina eran los dos senadores de Morena que habían confirmado públicamente su interés por encabezar la Mesa Directiva. Martínez incluso informó que había enviado una carta para formalizar su aspiración dentro del proceso interno.

De acuerdo con reportes de Quadratín, el senador mexiquense cuenta con el respaldo de su bancada y hasta de una gran mayoría de opositores a la 4T. Sin embargo, la decisión aún depende de los acuerdos al interior de Morena.

Junto con Martínez han aparecido otros nombres, entre ellos Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador por Veracruz, además de la posibilidad de que el Partido Verde impulse a Jorge Carlos Ramírez Marín.

Higinio Martínez junto a Claudia Sheinbaum durante una asamblea informativa realizada en el Deportivo de Santa Cruz Acatlán. (Mario Jasso)

¿Quién es Higinio Martínez?

Higinio Martínez Miranda es originario de Texcoco, Estado de México, donde nació el 18 de junio de 1956. Es médico cirujano y su trayectoria política se ha desarrollado principalmente en el oriente mexiquense, región desde la que construyó una de las estructuras políticas más reconocidas de la izquierda en la entidad.

Antes de consolidarse en Morena, Martínez tuvo una larga trayectoria dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante esos años construyó el llamado Grupo de Acción Política, una estructura identificada también con el Grupo Texcoco, desde la cual impulsó a distintos cuadros políticos del Estado de México.

Su carrera incluye dos periodos como presidente municipal de Texcoco y distintos cargos legislativos. Con el paso de los años se convirtió en uno de los principales operadores políticos del oriente del Estado de México y en un referente del movimiento que posteriormente desembocaría en Morena.

Su relación con Andrés Manuel López Obrador se remonta a los años en que ambos coincidieron en el gobierno de la Ciudad de México, cuando Martínez Miranda ocupó la Coordinación General de Asuntos Metropolitanos.

En el ámbito federal, Martínez suma ocho años consecutivos como senador. Actualmente forma parte de la LXVI Legislatura y ocupa la vicecoordinación de la bancada de Morena, desde donde participa en las decisiones y negociaciones del grupo parlamentario.

Con información de Quadratín Estado de México.