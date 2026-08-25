‘No se confíen’: Ricardo Monreal llama a aspirantes de Morena a evitar rupturas de cara al 2027

Ricardo Monreal llamó a la unidad dentro de Morena para evitar rupturas en la búsqueda de candidaturas para las elecciones 2027.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, no quiere ‘peleas’ entre los aspirantes a las candidaturas para las elecciones 2027, y llamó a la unidad dentro del partido.

“Yo les diría a los aspirantes a esta posición de coordinar su estado que actúen con generosidad. Que hagan de su actividad una actividad lícita y honrada, y que platiquen entre todos los aspirantes para evitar deserciones, fracturas, rupturas o confrontaciones”, relató Monreal, también maestro en la UNAM.

El funcionario morenista admitió que las elecciones 2027 serán una prueba “muy dura” para la 4T, y aunque las encuestas les colocan en una posición “privilegiada”, pidió a los aspirantes a candidaturas que “no se confíen”.

Recalcó que las encuestas pueden moverse una vez que se seleccione a un candidato, por ello llamó a promover la unidad del movimiento.

Morena presenta a futuros candidatos para las elecciones 2027

Morena definió a sus candidatos para las elecciones 2027 en Campeche, Aguascalientes y Colima, con perfiles que supuestamente encabezan las encuestas internas del partido.

Pablo Gutiérrez Lazaruz es el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche, lo que lo convierte en el virtual candidato para suceder a Layda Sansores, de quien es cercano.

La senadora Nora Ruvalcaba, que colaboró con el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su gestión, fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Aguascalientes, en su cuarto intento por conquistar la gubernatura.

Finalmente, Rosa María Bayardo Cabrera, hasta hace unos días alcaldesa de Manzanillo, es quien se perfila como la candidata de Morena para las elecciones en Colima.

Fuentes dijeron a El Financiero que Bayardo Cabrera recibió el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el apoyo de la ciudadanía.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, presumió que su proceso interno es uno de los más transparentes en el país, a la espera de que presente a más coordinadores de la 4T en los próximos días.