Secretaria de Turismo de Campeche llora y admite que no tiene experiencia: ‘La gobernadora confió en mí’

Adda Solís Peniche reconoció que no tiene experiencia y aún así fue nombrada secretaria de Turismo.

Sin experiencia, pero con ‘lágrimas de cocodrilo’, Adda Rubí Solís, secretaria de Turismo de Campeche, agradeció a la gobernadora Layda Sansores por la confianza y la oportunidad pese a no contar con antecedentes que respalden el nombramiento.

“Definitivamente no tengo experiencia en muchas cosas”, declaró Adda Rubí Solís, que además agradeció la humildad y sensibilidad de los diputados locales en el Congreso de Campeche, “porque estos meses no han sido fáciles”.

La funcionaria declaró durante su comparecencia el sábado 15 de agosto que incluso le preguntó a Layda Sansores si estaba segura del nombramiento dentro del Gabinete de Campeche, y reiteró que la gobernadora confió en ella.

“La gobernadora confió en mí, y hasta yo se lo dije: ¿Usted está segura?“, declaró entre lágrimas.

Organizaciones de turismo respaldan a Adda Rubí Solís pese a declarar que no tenía experiencia

A pesar del comentario polémico, la funcionaria recibió el respaldo de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, A.C. (AMAV), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) y la Asociación Nacional de Guías de Turistas Certificados de México, que mencionaron que con su trabajo logrará mejorar el turismo en Campeche.

El Clúster de Sinergias para el Turismo en Campeche respaldó la visión de Adda Rubí Solís, con resultados como la reactivación de FAM Trips, presencia en ferias internacionales y turismo comunitario.

En sus redes sociales, Adda Rubí Solís Peniche declaró que “el turismo se construye con trabajo constante, coordinación y visión de largo plazo. Por eso seguimos haciendo equipo con cámaras, asociaciones, prestadores, comunidades y todos quienes forman parte de esta actividad, trabajando con visión, estrategia y mucho corazón para atraer más visitantes, fortalecer nuestras empresas y generar más oportunidades para las familias campechanas.”

Además, el pasado 18 de agosto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche felicitó a la secretaria de Turismo por “el gran trabajo que ha realizado desde el inicio de su gestión”.