Layda Sansores le ‘mete turbo’ en Campeche: ¿Quién es el virtual candidato de Morena para 2027?

Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde del municipio del Carmen, fue nombrado este miércoles como Coordinador Estatal para la Defensa de la Transformación en Campeche, posición que en los hechos lo coloca como la principal carta de Morena rumbo a la gubernatura.

En una reunión privada, realizada en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, se llevó a cabo este nombramiento; posteriormente, en rueda de prensa, la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, dio a conocer este nombramiento.

En la rueda de prensa estuvo presente la gobernadora Layda Sansores San Román, quien confirmó el nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación en Campeche.

La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, era la rival principal y competidora para alcanzar la candidatura al gobierno del estado en las elecciones a celebrar el próximo año.

De ahí la importancia que sea ella quien dé a conocer el nombramiento, pues de esta manera se presume que se mantendrá la unidad de Morena en Campeche para el próximo proceso electoral.

Layda Sansores calificó el momento como histórico y lanzó un llamado para pedir la unidad y todo el respaldo para el aun alcalde del municipio del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus.

La gobernadora de Campeche pidió todo el respaldo para Pablo Gutiérrez Lazarus y así evitar divisiones en Morena que debiliten su estructura.

Layda Sansores dijo que a dos meses de que inicien formalmente los movimientos políticos, aún no hay fecha para la reunión de funcionarios que van a contender rumbo a las elecciones de 2027.

¿Quién es Pablo Gutiérrez Lazarus?

Pablo Gutiérrez Lazarus, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Ha sido presidente municipal de Carmen en tres ocasiones.

Del 2015-2018 por el Partido Acción Nacional. Del 2021-2027 por Morena.

Nació el 29 de agosto de 1983, mantiene un total hermetismo sobre su vida privada, por lo que no existen datos verificables sobre cónyuge, pareja e hijos.

En el municipio de Carmen es identificado como un alcalde de territorio con presencia constante en colonias y comunidades, lo que le ha permitido mantener niveles de aprobación.