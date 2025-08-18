¿Quién es la hija de Layda Sansores que busca asilo en Ámsterdam ‘para proteger su vida’? Esto sabemos

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, justificó su viaje a Ámsterdam, Países Bajos, y aseguró que no había otro lugar donde pudiera reunirse con su hija, también llamada Layda, esto debido a que busca un asilo político en Europa.

Luego de días de que se viera a Sansores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Europa, la mandataria aseguró que únicamente pidió seis días de vacaciones al Congreso local con el objetivo de reunirse con sus hijos, así como con dos nietas que tiene.

En sus redes sociales, Sansores aclaró la polémica y compartió un video bailando con su hija, y agradeció “a quienes la comprenden” por el viaje que realizó, esto mientras distintos funcionarios de Morena son criticados por realizar viajes a distintos países del mundo y por compras lujosas.

“Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren; ‘digan lo que digan los demás’“, explicó la gobernadora de Campeche.

¿Quién es la hija de Layda Sansores y por qué está en Amsterdam?

Layda Sansores tiene un hijo y dos hijas, una de ellas es Layda María Esther, quien actualmente busca que le den asilo en Amsterdam, esto con el objetivo de “proteger su vida”.

Layda María Esther Sansores, al menos hasta hace unos años, se dedicaba a la realización de documentales, entre ellos Presunto Culpable, y por el cuál fue denunciada por supuesto daño moral.

Gracias a su investigación y la del equipo con el que trabajó, el documental recibió un premio Emmy en 2012.

Además, la hija de Layda Sansores estuvo relacionada con otros proyectos como la serie documental Duda Razonable, lanzada en Netflix y uno de los motivos por los que las presiones en contra de Layda María Esther aumentaron, al grado de que tuvo que salir del país.

“Mi hija Layda no puede salir del país que le está gestionando el asilo para proteger su vida. Hacer documentales sobre casos de injusticia, a veces, te obliga a pagar elevadas facturas, comentó Layda Sansores sobre la situación que vive su hija.