Morena se adelanta a 2027; inicia operativo a la ‘caza’ de militantes

Morena se anticipó a la batalla electoral federal intermedia de 2027 y arrancó este domingo su operativo “Morena arrasa” en todo el país.

“Todos a territorio”, fue la orden del partido que encabeza Luisa María Alcalde, destinada a dirigentes nacionales y locales, senadores de Morena, diputados y consejeros, todos en busca de seguidores y militantes.

Con una asamblea vecinal que encabezó en La Candelaria, Coyoacán, Ciudad de México, inició la conformación de 71 mil 541 comités vecinales en sus secciones electorales, que se harán a nivel nacional.

“Estos comités se encargarán de la defensa del proyecto de nación de la ‘4T’ de Morena y en contra de las mentiras de la oposición”, afirmó Alcalde, de cara a las elecciones de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán a 17 gobernadores.

En esta primera asamblea en Coyoacán llovieron críticas, acusaciones y demandas por la falta de servicios, seguridad pública, agua potable, alumbrado, desazolves y guarderías. Además, denunciaron que en los comités del partido prevalece el “favoritismo” y que “se incorporan primero a sus familiares”.

En su mensaje, Alcalde indicó que ayer se inició la jornada con alrededor de seis mil asambleas en el país, y que del 17 de agosto al 24 de enero del próximo año se conformarán los 71 mil 541 comités en todas las secciones electorales.

En los comités, en los que se eligieron al presidente y al secretario general, dijo que se buscará que “la gente se organice y participe en el proceso de transformación, recoger las demandas ciudadanas, sus necesidades y las propuestas de nuestros militantes de base”.

Explicó que cada domingo se efectuarán diversas asambleas en distintas partes del país y que la meta es realizar todas las reuniones de los comités y elegir a sus mesas directivas.

Celebró que, en La Candelaria, en Coyoacán, en la Sección Electoral 351 Morena cuenta con 300 afiliados, que otros 20 estaban en proceso de afiliación y que este domingo se incorporaron 50 y 60 más.

Alcalde Luján indicó que el partido ya cuenta con más de ocho millones de afiliados y que se superará la meta de los 10 millones.

“Muy probablemente esta meta se logrará antes de que termine este año. Hay mucha participación, los vecinos están muy entusiasmados, porque los afiliados ya están recibiendo sus credenciales.

“Mientras el PRIAN se la pasa con calumnia, mentira y grilla, nosotros estamos trabajando con la gente y eso es lo que nos da fortaleza, porque Morena es el partido del pueblo y para el pueblo”, dijo.

Compartió la propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum y dijo que “son muchos los recursos públicos que reciben los partidos políticos; debe haber una discusión amplia para que se reduzcan y que se pueda evaluar la desaparición de los llamados OPLES –los órganos electorales en los estados– y que el INE organice las elecciones federales y locales”.

“Una de nuestras propuestas es que se reduzca el presupuesto para los partidos políticos y que una sola institución fortalecida se encargue de realizar las elecciones estatales y federales”, insistió.

Sobre las críticas en contra de Andrés Manuel López Beltrán, por su viaje a Japón –y tras semanas de no aparecer en público ni en eventos del partido cuando es secretario de Organización–, dijo que “hay mucha mala entraña contra él, pero está ayudando en todo y está contribuyendo desde la Secretaría de Organización”.