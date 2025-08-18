La ausencia de Andy en el evento de Morena

Tras ser exhibido por su viaje a Tokio, Japón, Andrés Manuel López Beltrán otra vez fue el gran ausente, esta vez durante el inicio de la conformación de los 71 mil comités seccionales que defenderán la ‘Cuarta Transformación’ en la elección de 2027. En los eventos realizados en el país destacó la ausencia del secretario de Organización del partido. Aunque Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido, dijo que hay “mucha mala entraña” de la oposición. ¿Será que el hijo del expresidente habrá estado en alguna extenuante jornada laboral?

Diputados, en gira de promoción por el país

Luego de tres meses y medio de vacaciones, dentro y fuera del país, los diputados federales de Morena iniciarán este lunes una intensa gira de promoción de las reformas de la llamada ‘4T’, entre ellas, la propuesta de una nueva reforma electoral. Hoy viajan a Puebla, el miércoles estarán en Guanajuato, el jueves van a Quintana Roo, el viernes en Jalisco y el sábado en el Estado de México. Van a las cinco circunscripciones electorales federales. Obviamente con todo pagado, aviones, hoteles y comidas.

Viajeras de Morena, ¿libres de culpa?

Tal parece que para la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, el debate de los políticos viajeros y vacacionistas de su partido quedó superado. De la diputada federal Sandra Anaya Villegas, que presumió sus ejercicios en la Muralla China, dijo que “nadie ha dicho que viajar no se vale”. “(Los opositores) están tratando de meter en el ambiente que somos iguales, y no”. Y de la residencia en Madrid de Beatriz Gutiérrez Müller señaló: “es una mujer extraordinaria y libre, es una mujer de primera”. ¿Será un permiso para que los guindas viajen sin remordimientos?

Atracción por el Viejo Continente

Y hablando de viajeras de la ‘4T’, quien por fin salió a dar una explicación de su paseo por Europa fue la gobernadora de Campeche. Layda Sansores dijo que pidió al Congreso sólo seis días de vacaciones, siendo éstos los únicos que ha utilizado durante todo el año. La mandataria indicó que salió del país para encontrarse con su familia y festejar su cumpleaños, junto a una de sus hijas y sus dos nietas. En el mismo mensaje, la gobernadora detalló que decidió viajar a Ámsterdam porque su hija vive ahí. Se está convirtiendo en moda tener familiares en el Viejo Continente.

Del respeto a la descalificación al INEGI

Brusco y notorio fue el cambio de discurso de la oposición del PRI y el PAN en contra del INEGI. De la siempre cortés y respetuosa referencia al instituto “con capacidad, experiencia técnica y seriedad”, el diputado priista Rubén Moreira pasó a “(el instituto) miente, hoy más mexicanos carecen de salud”, al cuestionar la veracidad de las cifras presentadas en torno a la disminución de la pobreza en México. “La narrativa es mentirosa y perversa”, acusó. El panista Federico Döring opinó que “es una cortina de humo a la crisis por la que atraviesa Morena y sus políticos que se dan la vida de millonarios”.

Petro y AMLO, ‘no me ayudes compadre’

Quien reconoció la “hazaña” de la ‘4T’ en materia de reducción de la pobreza fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien confesó que sigue el ejemplo del expresidente López Obrador: “Este hombre, (Andrés) Manuel López Obrador sacó a 13 millones de personas de la pobreza en México, yo llevo 2.6 millones en Colombia. El progresismo es la superación de la pobreza”, destacó en X. Lo curioso es que acompañó el mensaje con un video de momentos chistosos del exmandatario mexicano, no sólo eso sino con frases o comentarios que son mina de oro para el albur mexicano.