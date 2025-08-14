Sandra Anaya, diputada de Morena, vacaciona en Beijing: ‘Presume’ rutina de cardio en la Muralla China

La diputada federal por Morena, Sandra Anaya Villegas, compartió a través de su cuenta TikTok su rutina matutina de ejercicio, realizada durante una visita a la Muralla China. El video muestra una mañana despejada y agradable para recorrer uno de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Según los datos de TikTok, el video fue publicado el miércoles 13 de agosto y está acompañado de los hashtags: #running #solterayfeliz #sueñocumplido #murallachina. El video ha sido compartido en 10 ocasiones y acumula mil 518 reproducciones.

Con este viaje, Sandra Anaya Villegas se suma a la lista de funcionarios de la llamada Cuarta Transformación que han sido señaladas por no seguir los principios de austeridad promovidos por Morena.

La diputada federal ya había sido objeto de señalamientos por presunto tráfico de influencias durante su gestión como secretaria de Administración en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

Es señalada por haber adquirido terrenos en las inmediaciones del Lago de Tequesquitengo a precios por debajo del valor comercial, junto con otros exfuncionarios de esa administración, actualmente investigados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos.

En octubre de 2024, una nota del periodista evidenciaba una presunta red de corrupción en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (FITEQ), en la que se le mencionaba como beneficiaria de la adquisición irregular de predios, por lo que Sandra Anaya respondió amenazando con presentar denuncias contra el medio de comunicación.

Al dejar su cargo estatal, también fue señalada por autoasignarse un finiquito de cerca de medio millón de pesos, pese a haber ocupado el puesto por poco más de dos años y sin contar con antigüedad previa en el servicio público.

¿Cuánto cuesta un viaje a China desde la CDMX?

Un viaje redondo a China desde la Ciudad de México cuesta aproximadamente 2 mil dólares en clase turista, y hasta 6 mil dólares en clase ejecutiva con Hainan Airlines, en la ruta México-Tijuana-Beijing. Por su parte, Aeroméxico ofrece tarifas que oscilan entre los 40 mil y 160 mil pesos, con escala en Monterrey.

Para visitar la Gran Muralla, empresas turísticas especializadas ofrecen traslados a las secciones de Badaling o Mutianyu, habilitadas para un recorrido seguro. De acuerdo con algunas agencias, los tours privados en español pueden costar alrededor de 272 dólares, mientras que los tours compartidos están disponibles desde 20 dólares.

Beijing ofrece una amplia gama de opciones hoteleras para todos los presupuestos. Además, muchas de sus principales atracciones, como la Ciudad Prohibida y el Mausoleo de Mao, tienen costos accesibles e incluso algunas son de entrada gratuita.