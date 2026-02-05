¿Morena se fractura en Campeche? Tensión entre Layda Sandores y diputados revive tema del fuero

Temor a persecución política y una sesión secreta para restaurar el fuero sería las claves para enter la 'pelean' entre diputados de Campeche y Layda Sansores. (Cuartoscuro)

Los poderes en Campeche dan señales de un rompimiento por presuntas diferencias entre la gobernadora Layda Sansores y diputados locales de mayoría morenista.

De acuerdo con algunas versiones, el origen de las tensiones radica en el temor de los legisladores a una posible persecución por parte de Layda Sansores. La inquietud entre los diputados aumentó luego de que agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Campeche aparecieron en las inmediaciones del Congreso local el pasado 1 de febrero.

Algunas versiones señalaron que los agentes pretendían detener a José Antonio Jiménez Gutiérrez, coordinador parlamentario de Morena; sin embargo, no ocurrió ninguna acción contra el legislador.

La Fiscalía aclaró que la presencia de los agentes “no corresponde a alguna diligencia” y que se trató de un recorrido de vigilancia preventiva, por lo que “se detuvieron momentáneamente en la zona”.

La explicación de las autoridades no disipó la preocupación, ya que José Antonio Jiménez Gutiérrez convocó a una sesión reservada, sin acceso público, para realizar modificaciones a la Constitución del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo de restaurar el fuero para los legisladores, eliminado en 2016.

Hasta el momento, existe silencio de ambas partes. Ni Layda Sansores ni los diputados confirmaron lo ocurrido en dicha sesión, aunque medios señalan que la mayoría de los legisladores participantes votó a favor de restablecer el fuero.

¿Qué originó la preocupación de los diputados sobre Layda Sansores?

Una de las versiones sobre el temor de los diputados a una persecución por parte de la gobernadora de Campeche apunta a los múltiples casos de señalamientos y acciones contra periodistas, a quienes autoridades acusaron de violencia política en razón de género contra Layda Sansores.

A esto se suma la reciente detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud, quien lleva su proceso en libertad luego de que las autoridades no acreditaron que portara droga, motivo señalado para su arresto.

Mientras Abud permaneció detenido, las autoridades lo destituyeron de su cargo como rector de la UACAM y designaron en su lugar a Fanny Guillermo Maldonado.

En tanto, medios locales señalan que el rompimiento entre los diputados y Layda Sansores se gestó desde diciembre de 2025, cuando José Antonio Jiménez Gutiérrez y otros nueve legisladores morenistas rechazaron la contratación de una deuda por mil millones de pesos, como lo propuso la gobernadora en la Ley de Ingresos 2026 de Campeche.

Esa decisión generó inconformidad en el gobierno estatal y, según versiones legislativas, los diputados temen represalias judiciales por oponerse a la iniciativa de endeudamiento.