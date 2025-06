Sheinbaum defiende a los góbers morenistas acusados de censura

Los gobernadores morenistas de Puebla, Alejandro Armenta, y de Campeche, Layda Sansores, quienes han sido señalados por censura, recibieron el espaldarazo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que “hay la mayor libertad de expresión de la historia”.

La mandataria justificó, en primer término, que la ley impulsada por el poblano Armenta no censura a quien hable mal del gobernador en las redes sociales, sino es una ley contra el ciberacoso, que ya existe en entidades como Nuevo León y Coahuila. No obstante, reconoció que en todo caso debería quedar “establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos”.

“El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso en un sentido muy amplio, que presentó el gobernador Armenta, y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales; (lo) que tenga que clarificarse, se clarifica”, agregó.

En el caso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien denunció al periodista Jorge González Valdez, exdirector del diario Tribuna Campeche, justificó que “es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres”.

“En mi caso, lo he dicho en cualquier tema, es libertad de expresión, pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido de esta persona, están vinculadas a su físico. No tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina.

“Entonces ahora que estuve con Layda ella dice: ‘bueno es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas o lo que hiciste, lo que no hiciste, sino con el físico de la persona o con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer’”, señaló.

Sheinbaum reprochó que se quiera señalar a los gobiernos de Morena de querer censurar. “Son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle ‘quita este reportero, quita esta persona’, como era antes, ‘porque me está criticando, me está molestando’”.

Derivado de la denuncia presentada por la gobernadora de Campeche, el periodista Jorge González Valdez fue vinculado a proceso y se le prohibió ejercer el periodismo por espacio de dos años, además se ordenó el cierre de la plataforma digital Tribuna.