Laisha Wilkins pide a Sheinbaum que revise su caso tras mención en la Mañanera: ‘Hay irregularidades’

El caso de la actriz Laisha Wilkins llegó a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo de este 24 de junio, quien afirmó que ella está a favor de la libertad de expresión.

La actriz de Un gancho al corazón y La fuerza del destino está involucrada en temas políticos constantemente, como su crítica al concierto de PolyMarchs en el Ángel de la Independencia (cuando consideró “nacos” a las personas de CDMX) o sus opiniones contra la reforma al Poder Judicial.

Esta vez un comentario en X causó que le llegara un requerimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Laisha Wilkins, actriz y conductora de TV. (Foto: IMDb).

¿Qué pasó con Laisha Wilkins?

Todo comenzó por una publicación en X de Aristegui Noticias del pasado 19 de mayo, titulada “Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones”. A lo cual Laisha respondió: “Jaja Dora la censuradora jaaja”.

Casi un mes después, el 20 de junio, ella explicó en X que había sido notificada de una denuncia, la cual tenía adjunta la captura de pantalla de su comentario.

Laisha Wilkins recibió un requerimiento de las autoridades. (Foto: X / @LaishaWilkins).

Wilkins explicó este lunes a MVS Noticias con Pamela Cerdeira que la semana pasada recibió un requerimiento de TEPJF: “Ocultaban la parte demandante, me mandaron hacer una serie de preguntas, me mencionan algo de unas medidas cautelares que nunca llegan. Todo está muy confuso”.

La actriz de Soñadoras explica solo se rio del título de la publicación: “Todo es muy extraño, me demandan junto con Aristegui, en realidad demandan a Aristegui Noticias, a Germán y a quien resulte responsable; lo de ellos no procede y lo mío sí, ni siquiera tienen que bajar ellos la publicación”.

Entre las preguntas, a la intérprete le cuestionaron si pertenecía a un partido político, si tiene interés especial en el comentario: “¿Cómo es posible? ¿No están leyendo que me reí del título de la publicación? Esto los exhibe".

Wilkins está asesorada por la abogada Mariana Calderón y afirma que quiere defender la libertad de expresión: “Ver por qué existen estas irregularidades y por qué procedió este caso que, a mi parecer, no tiene ningún elemento para que esto sucediera”.

En su red social, la también columnista ha estado comentando la situación con publicaciones como: “No se agüiten, ya verán que todo esto pasará en unos meses y vamos a estar riendo todos juntos… en la cárcel".

Además, ella detalló en su red social que, si procede la demanda, la multa es entre 2 mil y 200 mil pesos: “Propongo que 1000 personas den $200, en caso de la suma más alta. Yo pondré la misma cantidad que junten y lo donaré a Nariz Roja AC”.

Michelle Vieth, Aracely Arámbula, Angélica Vale y Laisha Wilkins protgonizaron 'Soñadoras'. (Foto: Facebook / Laisha Wilkins)

Claudia Sheinbaum habla de la censura tras caso de Laisha Wilkins

Claudia Sheinbaum, quien celebró su cumpleaños en la conferencia, habló sobre la censura esta mañana: “Repito, en mi caso: Libertad de expresión, y es lo que pensamos en el movimiento”.

A su parecer, no se busca callar a nadie: “Son dos temas que los han levantado como si fuera que ‘ahora, Morena quiere censurar’ o que ‘ahora, los que venimos de Morena queremos censurar’, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia. No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle: ‘Oye, quita a este reportero, quita a esta persona ―como era antes― porque me está criticando, me está molestando’”.

Al ser cuestionada sobre los casos de Gerardo Fernández Noroña y de Laisha Wilkins, la presidenta comentó: “Yo estoy a favor de la libertad de expresión siempre. Lo que digo es: ¿dónde sale la crítica de la supuesta censura? Una crítica de… O sea, hablan, escriben lo que quieren, no tienen problema, nadie los cuestiona, y hablan de censura, ¿de dónde?“.

Luego de ello, Laisha le dedicó un mensaje en X: “Presidenta: la escuché en la mañanera defender la libertad de expresión. Le pido revise el proceder del INE y el TEPJF, quienes utilizan ‘la violencia política en razón de género’ para censurar a la ciudadanía. Revise mi caso, está lleno de irregularidades”.