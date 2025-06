Miriam Margolyes, actriz de ‘Harry Potter’, siente que se acerca su muerte: ‘Me quedan 5 o 6 años de vida’

Miriam Margolyes, estrella del universo de Harry Potter, siente que no le queda mucho tiempo de vida tras enfrentar varios padecimientos, operaciones y tratamientos.

La actriz de 84 años interpreta a la profesora Pomona Sprout, personaje de la saga de Harry Potter, y trata de mantenerse activa en diversas producciones, pero los problemas de salud le han dificultado tomar papeles.

Miriam Margolyes dijo en una conversación con The Times (citada por The Mirror) que siente cerca su final: “Cuando sabes que no te queda mucho tiempo de vida, y probablemente voy a morir en los próximos cinco o seis años, si no antes, me resisto a dejar atrás la interpretación. Es un placer. Anhelo interpretar papeles que no me confinen a una silla de ruedas, pero no soy lo bastante fuerte”.

Miriam Margolyes interpretó a ‘Madre Mildred’ en la serie de 2012 'Call the Midwife'. (Foto: IMDB)

¿Qué le pasó a Miriam Margolyes, actriz de ‘Harry Potter’?

Margolyes, conocida también por La edad de la inocencia por la cual ganó el premio BAFTA a Mejor Actriz de Reparto, ha sufrido de varios problemas de salud, como una estenosis espinal (la cual quiso ocultar en un inicio), además de reumatismo y artritis, que afectan su movilidad y calidad de vida.

La estenosis espinal es descrita por Mayo Clinic, este padecimiento ocurre cuando “el espacio dentro de la columna vertebral es demasiado pequeño”, así que hay mucha presión en la médula espinal y los nervios, lo cual causa en algunas personas síntomas que empeoran con el tiempo, como dolor, hormigueo, entumecimiento y debilidad muscular.

En tanto, la artritis (inflamación o degeneración de las articulaciones) que padece desde los 35 años le causó una cirugía de prótesis de rodilla en 2016, terapias para fortalecer sus músculos, además de que se mudó para no subir escaleras, según The Mirror.

La osteoporisis que le diagnosticaron debilita sus huesos, es decir, estos se pueden fracturar con facilidad.

Miriam Margolyes interpretó en 1980 el papel de 'Landlady' en la película 'The Apple'. (Foto: IMDB)

La actriz británica sufre dolores que la limitan físicamente, incluso está registrada oficialmente como persona con discapacidad y depende de bastones, un andador y una silla de ruedas eléctrica para moverse:

“No puedo caminar bien (…) uso todo tipo de ayuda, tengo dos bastones, un andador y son un fastidio, pero ahorita tengo un scooter de movilidad que es muy divertido. Además, es como tener un juguete nuevo, es muy bueno para hacer las compras, tiene su canasta y disfruto mucho de andar dando vueltas con él”, dijo a Closer.

Miriam Margolyes tuvo una cirugía de corazón

En 2023, Miriam tuvo una operación por problemas cardiacos, explicó en el pódcast Table Manners, de Jessie y Lennie Ware: “Ahora tengo el corazón de una vaca. Bueno, no todo el corazón. Me han cambiado la válvula aórtica por la válvula aórtica de una vaca. No sé lo común que es. Nunca había oído hablar de esa operación. Pero te ahorra una operación a corazón abierto, que sería infinitamente más invasiva”. Dicho procedimiento le evitó una cirugía a corazón abierto.

En ese entonces, la intérprete de Call the Midwife declaró a Radio Times su percepción de la muerte: “Siempre cito a William Saroyan, quien dijo: ‘Sé que todos tienen que morir, pero pensé que, en mi caso, podría haber una excepción’. Ahora sé que eso no es cierto. ¿Qué creo que pasa después de la muerte? No creo que haya nada, pienso que simplemente te detienes, pero no estaría mal si hubiera una fiesta”.

Miriam Margolyes en su papel de 'Pomona Sprout' en la saga de Harry Potter. (Foto: IMDB)

La trayectoria artística de Miriam Margolyes

Miriam Margolyes nació el 18 de mayo de 1941 en Inglaterra, es una actriz con una presencia única, y aunque muchos la conocen solo por su papel en Harry Potter, su carrera es mucho más amplia y rica que ese personaje.

Aquí te dejamos un pequeño resumen de su carrera como actriz, tanto en cine como en televisión:

Harry Potter (2002-2011) – Es una profesora de botánica mágica, amable y un poco excéntrica.

– Es una profesora de botánica mágica, amable y un poco excéntrica. My Happy Ending – Actúa como ‘Judy’ una mujer mayor enfrentando el final de su vida con humor y humanidad.

– Actúa como ‘Judy’ una mujer mayor enfrentando el final de su vida con humor y humanidad. Babe, el cerdito valiente – Pone voz a la perrita ‘Fly’ que actúa como madre adoptiva del cerdito.

– Pone voz a la perrita ‘Fly’ que actúa como madre adoptiva del cerdito. La edad de la inocencia – Aparece como ‘Mrs Mingott’ una pariente mayor en una historia de amores prohibidos y apariencias.

– Aparece como ‘Mrs Mingott’ una pariente mayor en una historia de amores prohibidos y apariencias. La tiendita del horror – Hace el papel cómico ‘Dental Nurse’ una enfermera un poco escandalosa.

– Hace el papel cómico ‘Dental Nurse’ una enfermera un poco escandalosa. El hombre que inventó la Navidad – Es una mujer rara y divertida en una historia sobre Charles Dickens.

– Es una mujer rara y divertida en una historia sobre Charles Dickens. Early Man – Presta su voz a ‘La reina Oofeefa’.

– Presta su voz a ‘La reina Oofeefa’. H is for Happiness – Es una maestra diferente, que guía a una niña muy curiosa.

En series: