Sheinbaum anuncia reforma electoral: ‘INE se extralimitó’

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que presentará una reforma electoral porque “hace falta”, ya que “un grupo de consejeros” del Instituto Nacional Electoral (INE), con “una actitud de golpeteo”, “se extralimitó en decir que había votos (en la elección judicial) que no deberían de haberse incorporado al resultado final”; lo cual, consideró, es atribución del Tribunal Electoral.

En la mañanera, la mandataria –quien calificó de “hipócritas” a los “comentócratas” que afirman que “se acabó la República”– afirmó que la reforma electoral contemplará la reducción de recursos asignados al INE y a los partidos políticos, además de eliminar a los legisladores plurinominales.

“Está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta, y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE. Para (la elección judicial se destinaron) ocho mil millones de pesos.

“Ahora, la cantidad de recursos en la elección, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y otras formas, los plurinominales también, para darles una nueva tarea a los comentócratas, para que empiecen a hablar de eso”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum recrudeció así sus críticas contra la autoridad electoral y, en específico, contra un grupo de consejeros que “no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo” y que “tienen una posición política que se traduce en que todo lo que esté en contra del gobierno de la ‘Cuarta Transformación’, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente”.

Así, puso como ejemplo: “Ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Ésa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El Tribunal tiene atribución; el Instituto Nacional Electoral, no. Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su (facultad)”, agregó.

Sheinbaum arremete contra críticos del gobierno

Por otra parte, la presidenta se lanzó contra “los comentócratas”, a quienes, acusó: “hablan de que se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, porque ahora todos traen censura; nadie los censura a ellos, pero hablan de censura como retahíla”.

De acuerdo con Sheinbaum, esos “comentócratas” nunca mencionan el fraude electoral de 2006.

“Porque quien era presidente del INE en 2006 es uno de los comentócratas más mencionados, cuando él validó un fraude electoral; nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, y votaron por quemar las urnas (...) o las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real de 2006. Nunca mencionan eso”, reprochó la mandataria.

En el documento “100 pasos para la Transformación”, que contiene sus promesas de campaña, Sheinbaum no sólo plantea reducir el costo de la democracia, sino también la “elección de los consejeros electorales y los magistrados por voto popular”.