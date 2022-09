Layda Sansores ‘golpea’ a alcaldesa de Campeche: ‘Lava dinero con empresas fantasma’

Los políticos no dejan de ser blanco de los ‘golpes’ de la gobernadora de Campeche Layda Sansores, quien este 13 de septiembre señaló en la edición del Martes del Jaguar que la alcaldesa de la capital del estado, Biby Rabelo de la Torre presuntamente lava dinero a través de contratos millonarios a empresas fantasmas, que aterrizan en manos del supuesto empresario Francisco Pantoja, amigo del ex presidente municipal, Eliseo Fernández Montúfar.

Sansores dijo que la alcaldesa ha culpado a su gobierno del embargo a su farmacia con razón social Municipal, cuyo inmueble es propiedad del ex alcalde Fernández Montúfar. Sin embargo, la mandataria estatal desmintió que fueran ellos y detalló que los responsables de confiscar el lugar son empresarios yucatecos, a quienes Eliseo no les pagó más de 6 millones de pesos.

La farmacia tiene un contrato por 574 millones de pesos con el Ayuntamiento de Campeche y todos los ciudadanos que acuden a pedir medicamentos a la alcaldía son enviados ahí. Hasta ahora existe la incógnita de a dónde se van los millones de pesos que se pagan por medicinas.

De acuerdo con Sansores, Biby Rabelo de la Torre se lava las manos y no trabaja en el Municipio, no bachea, es una empresa quien lo hace y solo se dedica a defender a Eliseo Fernández Montúfar, su amigo y a denostar al Gobierno del Estado.

En días pasados, Rabelo fue detenida porque su camioneta, con un costo de más de 1.5 millones de pesos, traía un polarizado triple humo prohibido en Campeche. La alcaldesa calificó ese acto como persecución política.

Según investigaciones en poder de Sansores, el dueño de la camioneta es el empresario Francisco Pantoja.

La gobernadora de Campeche también comentó en su programa que el INE falló a su favor, por lo que ordenó retirar toda la publicidad y espectaculares de Eliseo Fernández Montúfar.

Finalmente Sansores expresó que aquellos que piden audios de ‘Alito’ Moreno, tendrán que esperar, pues no puede hacer comentarios por recomendación del Juez, pero adelantó que tienen posibilidades de ganarle el amparo al líder nacional del PRI, lo cual lo sabrán hasta el 19 de septiembre, fecha de la audiencia. “Si ganamos daremos a conocer más audios de ‘Alito’ y les aclaro, no hubo negociación, ni me rindo, ni me vendo”, concluyó Layda Sansores.