Tragedia en la Mérida-Campeche: Fatal colisión de tres vehículos deja 15 muertos y dos heridos

Tras la volcadura, el taxi colectivo se incendió, mientras que el camión de doble semi remolque se salió de la vía. (Foto: María Fernanda Gutiérrez)

Al menos 15 personas perdieron la vida y dos resultaron heridas tras registrarse una fuerte colisión entre una camioneta de transporte colectivo, un camión de cerveza y un vehículo particular en la carretera Mérida-Campeche.

El accidente ocurrió en el tramo Chocholá-Kopomá, donde la camioneta que transportaba a trabajadores de la construcción, impactó contra la unidad pesada, para luego volcar sobre el camellón e invadir los carriles de circulación contraria, donde chocó contra otro vehículo.

Tras la volcadura, el taxi colectivo se incendió frente al segundo auto colisionado, mientras que el camión de doble semi remolque se salió de la vía y quedó atrapado entre la maleza.

Por la fuerza del impacto, algunos de los pasajeros salieron disparados de la camioneta y sus cuerpos quedaron tendidos sobre la carretera, mientras testigos y automovilistas observaban con horror el resultado del brutal choque.

Otras cinco personas quedaron atrapadas en el interior del vehículo de pasajeros y murieron calcinados.

Debido a la magnitud de los hechos, los carriles de ambos sentidos quedaron bloqueados y se generó un congestionamiento vial, en lo que llegaban las autoridades.

Bomberos y Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán acudieron al sitio para apagar las llamas y ayudar a los heridos por la fatal colisión, quienes fueron trasladados a hospitales en la ciudad de Mérida.

De igual forma, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron para hacer las labores periciales y el Servicio Médico Forense (Semejo) se encargó del levantamiento de los cuerpos, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades locales.

Por su parte, la Guardia Nacional montó un operativo para restablecer la circulación en la mencionada carretera federal.

Tras la fatal colisión, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, hizo pública su consternación y expresó su solidaridad a los familiares de las 15 víctimas.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento. Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia, seguridad y salud se encuentran atendiendo la situación para brindar auxilio inmediato”, compartió en redes sociales.