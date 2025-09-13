Empresa Silza deberá responder por la reparación del daño tras volcadura de pipa, asegura fiscal de CDMX

Elementos de emergencia laboran en la zona tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa.(Foto: Cuartoscuro)

Autoridades de la Ciudad de México indicaron este sábado que las investigaciones apuntan a que la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa fue causada tras un choque por “exceso de velocidad” y descartaron la existencia de baches en la zona del accidente que ha dejado un centenar de heridos y al menos 13 fallecidos.

En una conferencia de prensa, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, explicó que hasta ahora los análisis periciales señalan que “el golpe fue con el pavimento, con parte del muro”, generando una fractura en el tanque de gas, que causó la fuga del mismo.

“Ya tenemos un primer dictamen de hechos de tránsito que nos indica que hubiera un posible exceso de velocidad”, agregó.

Asimismo, reconoció que esto puede ser “controvertido” porque podría implicar un proceso penal contra el conductor del camión de gas, quien se encuentra en condición de salud crítica.

Con respecto a una posible responsabilidad de la empresa propietaria del camión, la fiscal señaló que ya se corroboró que la compañía “cuenta con pólizas de seguro vigente”.

Pero también dijo que la empresa Transportadora Silza, de Grupo Tomza, “deberá responder por reparación de daño”.

Los delitos que se investigan penalmente son homicidio culposo, lesiones dolosas y daños culposos, sobre todo a vehículos, precisó.

Descartan que baches causaran el accidente en Iztapalapa

Alcalde Luján reiteró que “no se identificó ningún bache” ni daños en el pavimento que provocaran el suceso, de lo que se cuentan con pruebas fotográficas, en busca de desmentir versiones que han circulado recientemente.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que no había baches en el sitio y que los trabajos en el pavimento que se hicieron tras el suceso fueron solamente de “limpieza” en la zona.

Brugada se comprometió además a tomar “todas las medidas respectivas para que esta ciudad pueda ser más segura”, incluyendo las carreteras y los caminos metropolitanos.

Suman 13 los fallecidos tras explosión; 17 heridos están en condición crítica

También confirmó que hasta el momento suman 13 personas fallecidas por la explosión, como se informó horas antes por la Secretaría de Salud Pública de la capital.

Las personas hospitalizadas hasta ahora son 40, de las cuales, 17 se encuentran en condición crítica, puntualizó la secretaria de Salud de la capital, Nadine Gasman.

Mientras que 30 lesionados ya han sido dados de alta de los hospitales, según la última lista publicada por el Gobierno de la capital, con corte a las 10:00 hora local (18:00 GMT).

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros se volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana, considerado uno de los accidentes más fuertes en los últimos años en la ciudad.