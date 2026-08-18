Magistrado justifica uso de la Casa de Justicia de Campeche para festejo de su madre: ‘No existen recursos’

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, fue señalado por presuntamente utilizar una sala de la Casa de Justicia para celebrar el cumpleaños de su madre. (Capturas de pantalla de video).

Juan Pedro Alcudia Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, utilizó las instalaciones de la Casa de Justicia del estado para celebrar el cumpleaños de su madre, Yamile Vázquez Quevedo, durante el fin de semana.

El propio magistrado compartió en redes sociales fragmentos de la celebración, realizada en un auditorio de la Casa de Justicia, donde hubo pastel y la presentación de un grupo musical.

En una de las publicaciones, Alcudia Vázquez dedicó un mensaje a su madre, a quien agradeció por el amor y ejemplo que, dijo, han sido fundamentales en su trayectoria.

“Quiero agradecer tu amor y ejemplo, que han sido pilares fundamentales en mi caminar”, escribió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche.

En el mismo mensaje, destacó que su madre actualmente se desempeña como presidenta del Patronato del Poder Judicial y señaló que se siente orgulloso de verla reflejar en esa labor los valores y principios que, afirmó, le ha transmitido.

“Hoy, con mucha alegría, me llena de orgullo verte reflejar esas mismas virtudes, principios y cariño en tu labor como Presidenta del Patronato del Poder Judicial, para servir a la familia judicial y al pueblo campechano en su conjunto”, añadió.

Alcudia Vázquez también le deseó salud y felicidad a su madre y destacó el carácter humano y generoso que, según expresó, la distingue.

Magistrado explica que no se usaron recursos públicos en festejo

Tras desatarse la polémica por las imágenes del festejo, Juan Pedro Alcudia Vázquez salió a explicar su versión de los hechos y aseguró que no se usaron recursos públicos.

El magistrado señaló que se trató de la tradicional Lotería Campechana, organizada cada mes por el Patronato del Poder Judicial.

“Con motivo de ese evento decidí interrumpir el evento 10 minutos. No exiten recursos públicos usados en el vento”, declaró.

Vázquez sostuvo que solo interrumpió el evento durante unos minutos para llevarle un pastel a su mamá y cantarle “Las Mañanitas”.

Alcudia afirmó que no se utilizaron recursos públicos y rechazó que se tratara de una fiesta financiada con dinero público.

Juan Pedro Alcudia Vázquez asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Campeche el 29 de septiembre de 2025, después del fallecimiento de Manuel Enrique Minet Marrero. Su nombramiento contempló un periodo inicial que concluirá en septiembre de 2027.

La designación del magistrado generó cuestionamientos y debate político debido a su trayectoria previa como titular de la Consejería Jurídica durante el Gobierno de la morenista Layda Sansores, por lo que fue señalado como cercano a la Gobernadora.

Antes de llegar a la presidencia del tribunal estatal, Alcudia Vázquez también participó como candidato al Tribunal de Disciplina Judicial federal durante el año pasado, aunque no resultó electo.