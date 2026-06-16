¿Y la austeridad? Diputado del PT se defiende por uso de reloj de lujo: ‘A nadie le he robado’

El diputado del PT en San Luis Potosí afirmó que "a nadie he robado" tras ser visto con un reloj de lujo de la marca Cartier.

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, Tomás Zavala González, defendió el uso de un reloj de lujo marca Cartier Santos cubierto de diamantes, luego de ser cuestionado sobre la incongruencia de portar este tipo de accesorios con los principios de austeridad de la Cuarta Transformación.

En entrevista con medios, el legislador rechazó que poseer un reloj costoso represente alguna irregularidad y aseguró que lo adquirió con recursos obtenidos de su actividad empresarial, la cual, afirmó, desarrolla desde hace más de tres décadas.

“Pero eso no es ningún delito”, respondió Zavala González cuando fue interrogado sobre el reloj que portaba.

El diputado explicó que el accesorio no fue comprado con ingresos obtenidos durante su encargo legislativo y señaló que su patrimonio proviene principalmente de negocios particulares.

“Yo soy un hombre empresario desde hace 30 años más o menos. Este reloj no se lo compró en esa legislatura, claro que no. Ustedes saben que lo que uno gana aquí pues nada que ver”, comentó.

Aunque evitó detallar todos sus negocios, mencionó que uno de ellos está relacionado con el transporte de Servicio Público Federal.

“Tengo varios negocios. El transporte de Servicio Público Federal. Ese es uno de mis primeros negocios”, afirmó.

¿Cuánto cuesta un reloj ‘Cartier Santos’ con diamantes?

En fotografías difundidas en X y Facebook, se muestra al diputado Tomás Zavala González utilizando un reloj de la marca Cartier, de la colección Santos, una de las líneas más emblemáticas de la firma francesa de lujo.

De acuerdo con el catálogo oficial de Cartier México, los modelos Santos tienen precios que van desde los 139 mil hasta más de 700 mil pesos, dependiendo de los materiales y acabados.

En el caso de las versiones con diamantes, los costos son considerablemente más elevados. Un modelo Santos de Cartier de acero con 206 diamantes incrustados tiene un precio de lista de 321 mil pesos, mientras que una versión elaborada en oro amarillo y diamantes supera el millón de pesos.

El valor de un Cartier Santos con diamantes puede superar el millón de pesos en sus versiones más exclusivas. (https://www.cartier.mx/)

Diputado Tomás Zavala rechaza críticas por reloj de lujo

Los cuestionamientos también giraron en torno a la situación de pobreza que enfrentan algunos municipios de su distrito electoral y la aparente contradicción entre esa realidad y el uso de artículos de lujo.

Ante ello, el legislador sostuvo que tiene derecho a gastar su dinero como considere conveniente, siempre que haya sido obtenido de manera legal.

“Puedo elegir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado. Al pueblo no le estoy robando”, respondió.

Asimismo, aseguró que no busca ocultar sus recursos y criticó a otros políticos que, según dijo, esconden su patrimonio.

“Yo no soy un diputado que venga a engañar al pueblo”, declaró.

Durante la entrevista, Zavala González también fue cuestionado sobre su trabajo como diputado local. En respuesta, aseguró que ha cumplido con sus responsabilidades y que su principal objetivo es servir a la ciudadanía.

“Yo vengo a servir al pueblo y el pueblo me puso para servir al pueblo”, expresó.