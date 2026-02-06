Con oro de 18 quilates: Así es el exclusivo reloj vinculado al alcalde de Tequila, detenido por extorsión

El modelo RM 002 V2 de Richard Mille revolucionó el aspecto de los relojes de alta gama, marcando un precedente para la firma. (Foto: Shutterstock / Cuartoscuro)

Uno de los mayores distintivos de Diego Rivera Navarro —alcalde de Tequila, detenido por presunta extorsión y supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— es el uso de relojes en su muñeca derecha.

Basta con entrar a cualquiera de sus redes sociales: en su foto de perfil aparece saludando con el accesorio por encima de la camisa, e incluso sus caricaturas mantienen este detalle visible.

Y tal como sucedió con Memo Herrera, precandidato de Morena, Rivera Navarro no usa cualquier marca, ya que fue señalado de portar una pieza de una de las firmas suizas más exclusivas del mercado: Richard Mille, la cual nació en 2001.

¿Cómo es el reloj Richard Mille que usó Diego Rivera Navarro?

Luego de la detención de Diego Rivera Navarro el pasado jueves, el periodista Joaquín López-Dóriga afirmó en su espacio informativo que durante su campaña el político habría utilizado un reloj Richard Mille modelo RM 002 V2 Tourbillon.

Se trata de una pieza muy especial, considerada histórica, ya que fue una de las primeras que la marca de relojes suizos lanzó al mercado tras la creación del RM 001 y el RM 002 V1.

El modelo fue lanzado en 2005 y revolucionó a la marca, debido a que, tras años de investigación y desarrollo, se produjo y probó la nanofibra de carbono para el mecanismo del reloj.

“Los resultados técnicos fueron tan espléndidos que Richard Mille decidió emplear la nanofibra de carbono en su posterior gama de relojes tourbillon, dando paso a una nueva era de la relojería”, explica el sitio web de la firma.

El portal añade que el lanzamiento del reloj fue una carta de presentación de lo que buscaba hacer Richard Mille al crear su marca: “innovar constantemente y con total libertad, incluso si para ello es preciso subvertir el clasicismo tradicional de la relojería”.

El reloj tiene una caja en forma de tonel, fijada con tornillos estriados; la esfera es de zafiro transparente, lo que permite ver el engranaje interior y pone a la ingeniería en primer plano, enmarcada por números flotantes.

La pieza se lanzó en oro blanco y oro rosa, ambos de 18 quilates, de acuerdo con sitios especializados en la venta de relojería como Chrono24. En las fotografías difundidas en redes sociales se aprecia que el reloj de Diego Rivera Navarro es color champagne, por lo cual correspondería al segundo modelo.

El oro rosa de esta pieza contrasta con la correa negra con la que se acompaña el reloj, lo que confiere al RM 002 V2 un aire de elegancia.

¿Cuánto cuesta el reloj Richard Mille?

Las piezas del RM 002 V2 fueron de producción limitada y ya no están disponibles en la página oficial de Richard Mille, por lo que la única manera de adquirirlo es mediante subastas o en sitios especializados en relojes de lujo de segunda mano.

El periodista Joaquín López-Dóriga afirma que el reloj tiene un valor de mercado que va de los 450 mil a los 650 mil dólares, equivalentes a entre 7 millones 761 mil 690 pesos y 11 millones 211 mil 330 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

El reloj se lanzó a inicios de los 2000 y se hicieron pocas piezas. (Foto: Captura de pantalla/ www.richardmille.com)

Cabe señalar que en plataformas como Chrono24 es posible encontrar la pieza desde los 325 mil dólares, alrededor de 5 millones 605 mil 665 pesos; sin embargo, el precio depende de las condiciones del reloj y del vendedor.

¿De qué acusan a Diego Rivera Navarro?

Diego Rivera Navarro asumió la presidencia municipal de Tequila en 2024, cuando afirmó llegar al cargo con el objetivo de “poner el ejemplo”; sin embargo, este jueves fue detenido tras un operativo.

En este participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de una serie de denuncias ciudadanas.

El alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido este jueves 5 de febrero como parte del Operativo Enjambre. (Fotos: Cuartoscuro / Facebook Diego Rivera Navarro)

Tras su detención, las autoridades informaron que el edil enfrentaba al menos cuatro carpetas de investigación formalizadas por extorsión, amenazas y violencia de género.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que recibió diversas denuncias de “empresarios de la zona, de ciudadanos y ciudadanas”, por lo que se inició una investigación en contra del alcalde.

Una de las denuncias que mayor peso cobró fue la presentada por la empresa José Cuervo, ya que presuntamente autoridades municipales intentaron cobrar alrededor de 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial.