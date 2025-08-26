¿Cuánto cuesta el anillo de diamantes de Taylor Swift? Esto sabemos de la joya diseñada por Travis Kelce

El compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce ha hecho estallar las redes sociales, especialmente luego de que mostrara el lujoso anillo de compromiso en sus redes sociales.

La noticia fue anunciada este martes 26 de agosto con un carrusel de Instagram en donde vemos varias imágenes: Travis arrodillado en un jardín íntimo, el anillo brillando en primer plano en una de las fotos y un mensaje acompañado por ironía y ternura: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”, escribió la cantante.

La relación de la cantante y el jugador de la NFL comienza en 2023, cuando Kelce asiste a un concierto de The Eras Tour y queda, en sus propias palabras, “hipnotizado” por Taylor. Desde entonces, su romance se construye entre estadios y escenarios, como una de las parejas más mediáticas en el mundo, lo cual quedó refrendado en el último Super Bowl de la NFL, que brilló por la presencia de la cantante en las gradas.

El anillo que le dio Travis a Taylor cuenta con un gran diamante de deslumbrante forma y tamañoy, desde luego, un gran valor monetario estimado por algunos expertos en la materia. Conoce todos los detalles sobre él a continuación.

La joya: El diamante con el que Travis Kelce le pidió matrimonio a Taylor Swift

El anillo que ahora descansa en la mano de Taylor Swift nace de la colaboración entre el propio jugador de la NFL Travis Kelce y el joyero Kindred Lübeck, de la firma Artifex Fine Jewelry.

La pieza despliega un diamante tallado a mano en forma de cojín, con facetas gruesas y esquinas redondeadas que hacen alusión a la elegancia especialmente inspirada en los siglos XVIII y XIX.

La piedra se engarza en una banda de oro amarillo, mientras pequeños destellos adicionales refuerzan su sofisticación y gran estilo. Como si el gesto no fuera suficiente, Kelce acompaña la propuesta con un reloj Cartier Santos Demoiselle con diamantes y una banda de oro.

¿Cuánto cuesta el anillo de Taylor Swift?

Los expertos coinciden: esta pieza no es solo un símbolo de amor, sino también de una gran exclusividad y el costo que ésta conlleva. Benjamin Khordipour, de la joyería de lujo Estate Diamond Jewelry de Nueva York, estima su valor en al menos 550 mil dólares, de acuerdo con el sitio especializado en bodas Brides.

Sin embargo, hay estimaciones aún más altas. De acuerdo con expertos consultados por el portal Page Six, su valor de la joya recibida por Taylor Swift podría incluso llegar a una valuación por un millón de dólares.

Hasta Donald Trump felicitó a Taylor Swift y Travis Kelce por su compromiso

El anuncio llega tan lejos que incluso el presidente Donald Trump, que antes se había burlado de la cantante Taylor Swift en el marco del último SUper Bowl, se pronuncia.

Pese a esto, el mandatario estadounidense sorprende con un mensaje de buenos deseos: “Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador y ella es una persona fantástica”, dijo a la prensa durante la séptima reunión de su gabinete.