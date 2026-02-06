Alcalde de Tequila se decía ‘subordinado’ del ‘Mencho’, líder del CJNG: ‘Es el patrón’, revela denuncia

Diego “N”, alcalde de Tequila en Jalisco, presuntamente se decía subordinado de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien llamaba “el patrón”, de acuerdo con denuncias a las que tuvo acceso Reforma.

El presidente municipal de Tequila habría pactado con el CJNG la entrega de 40 millones de pesos anuales a cambio de colaborar con el grupo criminal en la recaudación de recursos ilícitos, según una denuncia presentada el pasado 3 de octubre por un regidor del Ayuntamiento de Tequila.

“Diego pactó con este grupo (CJNG) ofreciéndoles 40 millones de pesos por año, producto del erario, a cambio de que Diego trabajara recabando el dinero. Tiene un gabinete que opera las extorsiones, cobro de piso, levantones y todo lo que él ordena para sacar dinero ilícito”, señala la denuncia citada por Reforma.

Otro testimonio, correspondiente a un comerciante cuyo nombre fue omitido, indicó que el alcalde consideraba a Nemesio Oseguera como “el patrón”. En el documento, fechada el 5 de agosto, la víctima afirmaba temer por su vida tras asegurar que el alcalde de Tequila le habría dicho que contaba con el respaldo del CJNG.

“Temo por mi vida porque esta persona me ha dicho que lo apoya el Cártel Jalisco Nueva Generación y, si no le cree, que vea el concierto que le hizo al patrón ‘El Mencho’ con Los Alegres del Barranco”, señala el documento, el cual detonó la investigación en su contra.

La denuncia también señala que, días antes, un empresario tequilero habría sido secuestrado por negarse a pagar las cuotas exigidas, y que presuntamente comerciantes han sido asesinados por no acceder a estas demandas.

¿Qué sabemos de los delitos de Diego ‘N’, alcalde de Tequila?

Este jueves 5 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila, junto con otros tres funcionarios del Ayuntamiento, por su probable participación en el delito de extorsión.

Además del alcalde, fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

De acuerdo con las autoridades, el edil es señalado por presuntamente encabezar una red de corrupción operada desde el Ayuntamiento, mediante la cual se habrían implementado esquemas de extorsión contra empresas cerveceras, tequileras y comerciantes locales.

Asimismo, se investiga su presunta relación con una célula del CJNG dedicada al cobro ilegal a empresarios y al desvío de recursos públicos.

En mayo de 2025, el alcalde fue citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco tras la presentación del grupo Los Alegres del Barranco en Tequila, evento en el que se proyectaron imágenes de “El Mencho”.

En aquella ocasión, Rivera Navarro negó las acusaciones de extorsión y aseguró que no existían denuncias penales en su contra, además de afirmar que el impuesto turístico del 10 por ciento aplicado en el municipio ya estaba contemplado en la Ley de Ingresos antes de su administración.