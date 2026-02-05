Alcalde de Tequila fue detenido por extorsión, violencia de género y amenazas: fiscal de Jalisco

Diego Rivera Navarro cuenta con al menos cuatro carpetas de investigación por los delitos de extorsión, amenazas y violencia de género. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Especial/Shutterstock)

Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, contaba con al menos cuatro carpetas de investigación por los delitos de extorsión contra empresarios, violencia de género y amenazas, reveló Salvador González de los Santos, fiscal del estado.

La madrugada de este jueves, autoridades federales realizaron un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra el presidente municipal y otros tres funcionarios del Ayuntamiento, por su presunta participación en diversos delitos y por nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal explicó que regidoras municipales y una persona integrante de un colectivo denunciaron a Diego Rivera por presuntas amenazas y por ejercer violencia política en razón de género en su contra.

Empresarios tequileros señalaron a Rivera Navarro por presunta extorsión. El caso se relaciona con la disputa entre José Cuervo y el gobierno de Tequila, luego de que autoridades municipales intentaron cobrar a la empresa 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial y colocaron sellos de clausura en las instalaciones de la empresa.

“Se recibieron otras denuncias en el área de visitaduría por algunas regidoras, que señalaban algunas amenazas, violencia política (...) y hubo otra de una persona que pertenece a un colectivo que recibió amenazas”, dijo el fiscal de Jalisco en conferencia de prensa.

Autoridades estatales garantizan gobernabilidad y seguridad en Tequila

El fiscal de Jalisco afirmó que las personas residentes de Tequila deben tener la tranquilidad de que se mantendrá la gobernabilidad y la seguridad tras la detención de Diego Rivera Navarro, del comisario de Seguridad Pública, del director de Obras Públicas y del director de Catastro.

Precisó que elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco mantendrán presencia en el municipio para realizar labores de protección.

Salvador González de los Santos no detalló si los elementos de la policía municipal quedarán desarmados, luego de la detención de su mando.

“Que se tenga la tranquilidad de que en Tequila se va a mantener la gobernabilidad, el Estado de derecho, que la gente de Tequila, sobre todo, se sienta tranquila (...). Los elementos realizan funciones de movilidad en el municipio. (...) En el caso específico de la atención de reportes en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Estado ya se está haciendo cargo desde temprana hora”, expuso el fiscal.

En tanto, Rivera Navarro fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como ‘El Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.