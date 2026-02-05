¿Quién es Diego ‘N’, alcalde de Tequila ligado al CJNG y acusado de extorsionar cerveceras y tequileras?

Diego 'N', alcalde de Tequila, fue detenido al estar ligado a la Operación Enjambre. (Foto: Quadratín)

Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido, junto con otros tres funcionarios del Ayuntamiento, por su probable participación en el delito de extorsión, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este jueves 5 de febrero.

La captura se realizó tras múltiples denuncias ciudadanas y como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

Además del alcalde, fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas del municipio.

Las detenciones fueron realizadas por la Operación Enjambre, estrategia federal contra la extorsión y la corrupción. En este mismo operativo también fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, como parte de las acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que se determinará la situación jurídica de los detenidos conforme avancen los procesos legales.

¿Quién es el alcalde de Tequila, acusado de extorsionar cerveceras y tequileras?

Diego ‘N’, presidente municipal de Tequila, es señalado por presuntamente encabezar una red de corrupción operada desde el Ayuntamiento, mediante la cual se habrían implementado esquemas de extorsión contra empresas cerveceras, tequileras y comerciantes locales.

Las autoridades también investigan su presunta relación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al cobro ilegal a empresarios y al desvío de recursos públicos.

Diego ‘N’ es identificado como el supuesto líder de esta estructura, en la que habrían participado diversos servidores públicos municipales.

En mayo de 2025, el alcalde de Tequila fue citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco tras la presentación del grupo Los Alegres del Barranco en Tequila, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Posteriormente, el edil cuestionó el trato recibido por parte de la Fiscalía, al señalar que el mismo grupo se presentó previamente en Zapopan sin que el presidente municipal de ese municipio, Juan José Frangie, fuera citado a declarar.

Tras dicho concierto, el gobierno de Zapopan multó al Auditorio Telmex y más tarde aprobó una iniciativa para prohibir los narcocorridos en bares, antros y cantinas.

En aquella ocasión, Rivera Navarro negó las acusaciones de extorsión a empresarios tequileros. Afirmó que no existen denuncias penales en su contra y que el impuesto turístico del 10 por ciento aplicado en Tequila ya estaba contemplado en la Ley de Ingresos desde antes de su administración.