Carlos Valenzuela: ICE detiene a empresario mexicano que se ocultaba en EU; lo acusan de fraude y extorsión

Valenzuela Cadena estaría implicado en esquemas de fraude inmobiliario y despojo de terrenos en Bahía de Banderas, Nayarit. (Foto: @ICEgov)

A través de sus redes sociales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que el empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena, de 63 años, será entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar cargos penales.

Valenzuela Cadena fue detenido por agentes del ICE el pasado 16 de enero en Houston, Texas, tras permanecer en territorio estadounidense sin un estatus migratorio legal e intentar evadir a las autoridades.

En su comunicado, la agencia calificó a Valenzuela como un “delincuente indocumentado mexicano” que intentó ocultarse en Estados Unidos sin éxito, y subrayó que, bajo la administración del presidente Donald Trump, el país ya no es “un refugio seguro para quienes huyen de la justicia”.

“Lo entregaremos a las autoridades mexicanas para que responda por sus presuntos delitos (...) Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos ya no es un refugio seguro para inmigrantes ilegales criminales.”, señaló ICE en su mensaje.

¿Quién es Carlos Valenzuela y de qué lo acusan en México?

Valenzuela Cadena era buscado por las autoridades mexicanas por la presunta comisión de delitos graves, entre ellos crimen organizado, fraude y extorsión, acusaciones que forman parte de una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con expedientes, el empresario, originario de Compostela, estaría implicado en esquemas de fraude inmobiliario y despojo de terrenos en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, una zona con alta plusvalía turística e inmobiliaria.

Investigaciones periodísticas señalan que sus presuntas operaciones incluyen manejos financieros atípicos en desarrollos de alto valor, así como vínculos con redes criminales que le habrían permitido evadir la justicia durante años.

Medios nacionales refieren que Valenzuela Cadena se desempeñaba como presidente y fundador de la empresa constructora Dynamica Desarrollos Sustentables, S.A. de C.V., a través de la cual habría desarrollado diversos proyectos inmobiliarios en la región.

En este contexto, el 28 de julio de 2025, la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que, tras una denuncia presentada contra dicha empresa, se realizó el aseguramiento precautorio de varios inmuebles ubicados en Bahía de Banderas, los cuales fdesarrollados por la constructora.