Operación Enjambre: Detienen a alcalde de Tequila, Jalisco, por presuntos actos de corrupción

Omar García Harfuch informó que fue detenido Diego Rivera Navarro, presidente Municipal de Tequila, Jalisco, por presuntos actos de extorsión. (diego.rivera.navarro.2025/Facebook)

Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, y tres servidores públicos fueron detenidos por autoridades federales, informó este jueves 5 de febrero Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos presuntamente están involucrados en actos de extorsión denunciados por la ciudadanía. Junto a Rivera Navarro también detuvieron al director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez; al director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio; así como al director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor.

Las acciones formaron parte del Operativo Enjambre, que inició el año pasado en el Estado de México y donde fueron detenidos los presidentes municipales Amanalco, Tejupilco y Almoloya de Alquisiras, junto a varios funcionarios involucrados en varios delitos.

Polémicas que rodean a Diego Rivera Navarro

Un año después haber llegado a la presidencia municipal, impulsado por la alianza de Morena, Partido del Trabajo y PVEM, Diego Rivera se vio involucrado en múltiples polémicas en su gestión.

Uno de los presuntos actos de extorsión fue contra la empresa tequilera José Cuervo, a quien el gobierno de Diego Rivera pretendía cobrar 60 millones de pesos por el impuesto predial y colocó sellos de clausura para impedir las labores.

Pablo Lemus, gobernador de la entidad, intervino en la situación y se confirmó que se habían retirado los sellos y el cobro para que volviera a operar la compañía.

“Lo que ellos estaban solicitando no tenía viabilidad jurídica y financiera, y se levantaron absolutamente todos los sellos de clausura de la planta de Cuervo”, respondió Lemus a los medios de comunicación el 10 de diciembre.

La disputa entre la tequilera José Cuervo y Diego Rivera llegó hasta la instancia legal, pues impusieron una denuncia por extorsión contra el alcalde morenista, confirmó Salvador González, fiscal de Jalisco, el 11 de diciembre.

A la par, medios locales señalaron que Diego Rivera habría ordenado realizar acondicionamiento en el Museo Nacional de Tequila para utilizar las instalaciones como su oficina y residencia personal.