Cubrebocas regresa a Jalisco por sarampión: ¿Qué municipios implementaron la medida y para quiénes aplica?

Los niños en Jalisco tendrán que acudir a a las escuelas con cubrebocas.

La Secretaría de Salud de Jalisco estaría cerca de implementar el uso de cubrebocas obligatorio ante la escalada de casos de sarampión en la entidad, que concentra cerca de la mitad de los contagios.

Un documento que circuló de manera extraoficial, presuntamente firmado por Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de Salud, instruye a la Secretaría de Educación local implementar el cubrebocas de manera obligatoria en escuelas de niveles básicos, a fin de contener los contagios de sarampión.

“Derivado del análisis de la situación epidemiológica actual del sarampión en el estado de Jalisco, así como del incremento de casos registrados entre el alumnado y el personal de los planteles educativos, se instruye como medida preventiva, el uso obligatorio de cubrebocas en los planteles escolares de los municipios con mayor transmisión de la enfermedad”, se lee en el documento.

El texto, firmado el martes 3 de febrero, no explica la cantidad de casos de sarampión registrados en Jalisco, y tampoco cómo es que incrementaron los contagios en escuelas, tanto en alumnos como en trabajadores; sin embargo, indica los municipios más afectados y hasta cuándo permanecerá la alerta.

Sarampión en Jalisco: ¿Qué municipios deberán usar cubrebocas obligatorio en escuelas?

Los municipios que tendrán que utilizar cubrebocas en escuelas de Jalisco por casos de sarampión a partir de la instrucción de la Secretaría de Salud son:

San Pedro Tlaquepaque.

Tonalá.

Guadalajara.

Zapopan.

El Salto.

Tlajomulco de Zúñiga.

Ixtlahuacán de los Membrillos.

¿Cuánto tiempo habrá cubrebocas obligatorio en Jalisco por repunte de sarampión?

La medida de cubrebocas obligatorio en siete municipios de Jalisco será por 30 días, al menos, según el documento firmado por Héctor Raúl Pérez Gómez.

Dicha decisión fue tomada con base en los artículos 4 y 5 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, con atención especial a las recomendaciones emitidas en el oficio SSJ/DGSP/DEIS/472/2025.

México encabeza el repunte de casos de sarampión en América Latina, con cientos de casos en las primeras tres semanas del año.

En el último año, México confirmó 8 mil 332 casos de sarampión, más otros 20 mil 473 probables, y específicamente en el caso de 2026, suman mil 902 casos.

Jalisco es el estado más afectado por el repunte de sarampión este año, con mil 113 contagios en lo que va de 2026.

Las autoridades de Salud comenzaron con campañas para pedir a la población que se vacunen contra el sarampión, ya que la mayoría de casos se concentran en personas no vacunadas.

Rafael Márquez, histórico futbolista mexicano, exdefensor del Barcelona y del Atlas, además de auxiliar técnico en la Selección Mexicana, hizo un llamado a la población de Jalisco, estado en el que nació, para que las personas se vacunen contra el sarampión:

