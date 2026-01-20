Casos de sarampión en México: ¿Quiénes deben vacunarse contra el virus y cuál es el riesgo de contagio?

La Secretaría de Salud hizo un llamado a vacunarse contra el sarampión ante el aumento de casos en México.

La Secretaría de Salud advirtió que el sarampión es un virus altamente contagioso e incuso más infeccioso que el COVID-19, por lo que hizo un llamado a todos los ciudadanos a vacunarse para evitar contagios.

El sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso en todas las edades.

Sin embargo, la enfermedad es más grave en menores de 5 años, adultos de más de 20 años y personas con un sistema inmune debilitado.

Los casos de sarampión también ocasionan complicaciones graves como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infección en el oído y neumonía.

¿Cuáles son los principales síntomas del sarampión?

Ante el aumento de los casos de sarampión en México, la Secretaría de Salud detalló que la transmisión ocurre por gotas que salen de nariz y boca de las personas infectadas, que ocasiona los siguientes síntomas:

Fiebre alta.

Ojos rojos.

Congestión nasal.

Tos.

Puntos blancos abultados dentro de la boca.

Manchas rojas que inician en la cara.

Desde la exposición a la enfermedad hasta que aparecen los primeros síntomas como fiebre, transcurren de 10 a 12 días y las erupciones salen hasta 14 días después.

La Secretaría de Salud detalla que no hay un tratamiento específico contra el sarampión, pero la mayoría de los pacientes se recupera entre 2 y 3 semanas después.

Las personas que no padecieron sarampión o no están vacunadas tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad.

Es poco común que quienes están completamente vacunados o antes padecieron la enfermedad, se contagien de nuevo de sarampión, según información de la Clínica Mayo.

“En este pequeño número de personas, los síntomas tienden a ser leves. La vacuna contra el sarampión, que se administra en dos dosis, previene el sarampión en un 97 % de los casos en promedio”, agrega.

¿Qué vacuna aplicarse contra el sarampión?

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que México tiene dosis suficientes para la vacunación contra el sarampión.

La aplicación es gratuita en cualquier centro de salud y son las siguientes: vacuna triple viral (SRP; sarampión, rubéola y parotiditis) y la vacuna doble viral (SR; sarampión y rubéola).

La vacuna contra el sarampión dirigida a los niños de 6 a 11 meses es de dos dosis y el refuerzo se aplica al cumplir el primer año, con un intervalo de al menos 28 días.

A partir de los 10 años, solo se requiere comprobar que se tiene completo el esquema de dos dosis o recibir las dos dosis con intervalo de 4 a 8 semanas entre la primera y la segunda dosis. Las dos dosis de la vacuna representan casi el 100 por ciento de efectividad para prevenir el sarampión.