Casos de sarampión en México: Estas son las medidas que tomará la Secretaría de Salud

Ante el incremento de casos de sarampión en México durante 2025, la Secretaría de Salud federal reiteró que la vacunación constituye la principal herramienta para contener la transmisión de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones graves y defunciones.

La Secretaría de Salud informó que el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, mecanismo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria.

De acuerdo con cifras oficiales, desde el año pasado se registran más de 6 mil 800 casos confirmados de sarampión en 2 estados del país, mientras que poco más de 2 mil permanecen bajo análisis.

Durante este periodo, las autoridades sanitarias aplicaron más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional, con prioridad en niñas, niños y población considerada susceptible. La dependencia federal destacó que más del 90 por ciento de los casos confirmados corresponde a personas sin antecedente de vacunación.

Los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

¿Cuáles son las medidas que toman las autoridades federales para contener el brote de sarampión en México?

Desde la detección del primer caso de sarampión importado el 14 de febrero de 2025 en el estado de Chihuahua, la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos de contención, que incluyen:

Aplicación de cercos epidemiológicos con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso.

Búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con sarampión.

Intensificación del programa nacional de vacunación.

Entre las medidas anunciadas se incluye la ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años, con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad, así como la aplicación de una dosis denominada “cero” a menores de 6 a 12 meses en zonas con brotes activos.

De igual forma, se prevé el despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, con visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales.

La Secretaría de Salud también informó sobre el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, la coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia, y la implementación de una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos.

A estas acciones se suma el trabajo coordinado con la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales.

En su conferencia de prensa de este lunes 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen suficientes dosis de vacuna contra el sarampión en todo el país y llamó a la población a acudir a los centros de salud, en particular para completar los esquemas de vacunación de niñas y niños.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a madres, padres y personas cuidadoras para revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas correspondientes, al subrayar que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva, además de ser la principal herramienta para prevenir la transmisión, reducir complicaciones y evitar defunciones.

Con información de EFE