‘Es un virus altamente contagioso’: ¿Por qué el sarampión es más infeccioso que el COVID-19?

El sarampión es más contagioso que el COVID-19, explicó David Kershenobich, secretario de Salud. (Especial).

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, advirtió que el sarampión es un virus altamente contagioso, incluso “mucho más” que el COVID-19.

El funcionario explicó que esto se debe a que una persona infectada de sarampión puede contagiar a 15 o 16 más y que el virus puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio cerrado.

Por ello, las autoridades reiteraron que las vacunas están disponibles en todos los hospitales públicos del país y que cuenta con suficientes para los próximos dos años, las cuales ayudarán a atender el brote de sarampión que afecta a varias regiones del país.

¿Qué acciones puso en marcha México para combatir los contagios de sarampión?

Además, se reforzaron las campañas de inmunización para alcanzar una cobertura superior al 95 por ciento, clave para controlar la enfermedad.

Kershenobich, explicó que México actualmente cuenta con más de 23,5 millones de vacunas contra el sarampión.

El titular detalló que México dispone actualmente de 23 millones 529 mil vacunas contra el sarampión y precisó que en 2025 se distribuyeron 13 millones 872 mil dosis, mientras que en lo que va de 2026 se han repartido 3 millones 836 mil.

Además, indicó que el año pasado se adquirieron 10,8 millones de vacunas y que este año se han comprado 27,36 millones de dosis adicionales.

“Les menciono estas cifras porque tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos 2 años, para seguir avanzando en la vacunación de toda la población”, afirmó el funcionario.

Explicó, asimismo, que la situación en América del Norte ha obligado a varios países a extender sus plazos para contener el virus.

“Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también y solicitó una ampliación de 2 meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses para tratar de controlar el brote”, señaló.

¿Cuándo se aplica la vacuna contra el sarampión?

Kershenobich recordó que el esquema nacional contempla tres momentos de vacunación: la aplicación a recién nacidos, la segunda dosis y una dosis de recuperación para personas que no fueron inmunizadas oportunamente.

Detalló que los grupos prioritarios incluyen a niñas y niños de 1 año y 18 meses, menores rezagados de 2 a 9 años, personal de salud y educativo, así como jornaleros agrícolas migrantes.

Como medida extraordinaria, se decidió aplicar una dosis cero a bebés de 6 a 11 meses.

“En medio del brote hemos adelantado una dosis cero”, explicó, pues hasta ahora se aplicaba la primera dosis a los 12 meses.

¿Dónde hay contagios de sarampión en México?

El brote más relevante de sarampión se concentra actualmente en Jalisco y Chiapas, aunque también se registran casos en Michoacán y Guerrero.

Hasta el momento las autoridades han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis, ”un número importante”, dijo el secretario, quien atribuyó el resurgimiento del sarampión a los rezagos de vacunación derivados de la pandemia.

“Eso que se presenta en las Américas tiene que ver con lo que surgió en (la pandemia de COVID) en donde no se aplicaron las vacunas a todos los niños”, apuntó.