En pleno rebrote de sarampión en México, Secretaría de Salud no ejerció más de 300 mdp

La Secretaria de Salud reportó que de un gasto de mil 200 millones 663 mil pesos para los organismos encargados en el control de enfermedades y de epidemiología sólo se ejercieron 895 millones. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ante el incremento de casos de sarampión en diversas regiones del país, la Secretaría de Salud reportó al Congreso de la Unión que los organismos encargados del control de enfermedades y de epidemiología no ejercieron más 300 millones de pesos del gasto público del sector en 2025.

En un informe entregado a la Comisión Permanente del Poder Legislativo sobre el “Monto y ejercicio de los subsidios otorgados por las dependencias y entidades”, reportó que de un gasto de mil 200 millones 663 mil pesos para estos dos rubros sólo se ejercieron 895 millones.

Expone que el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades tuvo un “subsidio original” de mil 38 millones y sólo ejerció 765 millones de enero a diciembre del año pasado.

Y en el caso de la Dirección General de Epidemiología, de un “subsidio original” de 162 millones 599 mil pesos, sólo utilizó 130 millones 457 mil pesos en el mismo periodo.

Entre ambos organismos, el gasto no ejercido o reportado hasta diciembre pasado asciende a 305 millones de pesos, 271 millones, 921 mil 113 pesos en el primer caso, y 32 millones 142 mil pesos en el segundo.

De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la dependencia y sus diversas áreas y entidades tienen aún hasta el mes de marzo para informar de estos ejercicios, de acuerdo con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025, aprobado por la Cámara de Diputados.

Además, entre otras áreas también reportadas, el documento expone que la Dirección General de Promoción de la Salud no ejerció 35 millones 658 mil 786 pesos, al tener un “subsidio original” de 350 millones 13 mil 357 pesos y ejerció sólo 314 millones 354 mil 571 pesos.

A la Dirección General de Calidad y Educación de Salud se le otorgó un “subsidio original” de 24 millones 469 mil 790 pesos, pero en el informe no aparece ningún registro de su ejercicio al cierre del periodo enero-diciembre del 2025.

Al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia se le asignó un “subsidio” de 37 millones 989 mil 823 pesos y tampoco aparece el reporte de que haya sido ejercido. A la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones se le asignaron 204 millones 945 mil 854 pesos, y sólo aparece que ejerció 149 millones 14 mil 185 pesos.

Al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se le asignó un subsidio de dos mil 277 millones 936 mil 322 pesos y se informa que apenas ejerció mil 247 millones 35 mil 959 pesos. Al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA lo subsidiaron con 83 millones 953 mil 739 pesos, pero ejerció 87 millones 579 mil 797 pesos, el único que rebasó lo autorizado.

El Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva tuvo un subsidio de mil 538 millones 388 mil 583 pesos y ejerció sólo 929 millones 408 mil 155 pesos.