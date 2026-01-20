La compra consolidada de medicamentos 2027-2028 enfrenta dudas

La licitación de medicamentos prevista entre mayo y junio del año en curso se realiza con más anticipación respecto a compras anteriores, lo que podría ayudar a evitar desajustes y desabasto. [Fotografía. Shutterstock]

El proceso de compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para 2027-2028 se perfila como uno de los más ambiciosos en la historia del sector salud mexicano, con 3 mil 831 claves y 5 mil 964 millones de piezas contempladas, por encima de las compras anteriores.

Sin embargo, especialistas alertan que esta alta cantidad de claves y piezas podría poner en riesgo el proceso mismo, debido a que el principal ejecutor —Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex)— aún no cuenta con la capacidad logística y operativa suficiente para distribuir todos esos medicamentos a tiempo.

“El proceso es enorme, estamos hablando de casi un 45 por ciento más que los volúmenes de la compra anterior, con un costo aproximado de 480 mil millones de pesos (…) pero esta compra implica retos muy grandes como el de logística y distribución, pero también en el tema de presupuesto”, comentó Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico, A.C (INEFAM).

La licitación de medicamentos prevista entre mayo y junio del año en curso se realiza con más anticipación respecto a compras anteriores, lo que podría ayudar a evitar desajustes y desabasto si los tiempos y la coordinación se respetan hasta la entrega.

Sin embargo, explicó que esta mejor planificación no elimina el riesgo operativo para Birmex, entidad que enfrenta críticas por fallas pasadas en la compra y distribución de medicamentos.

“En la experiencia de la compra 2025-2026, la industria reclamó retrasos en los pagos que complicaron la participación y la confianza de proveedores. Estoy seguro que ahora que los fabricantes pueden verter comentarios, van a advertirle a Birmex sobre los riesgos de hacer una compra tan grande. No dudo que al final se haga una compra más pequeña”, agregó Enrique Martínez.

Retraso de pagos preocupa a laboratorios farmacéuticos

Asimismo, la experiencia anterior con el retraso de pagos por parte del gobierno federal a los laboratorios farmacéuticos se ha convertido en otro de los focos de alerta para la próxima compra bienal, ya que, pese a haber cumplido con las entregas en procesos previos, se registraron retrasos en los pagos de hasta un año.

“Arrastrar adeudos de esta magnitud introduce un riesgo real para la compra consolidada 2027-2028, porque debilita la confianza de los proveedores y limita su capacidad financiera para asumir nuevos compromisos de gran volumen”, indicó Mauricio Merino, especialista en políticas públicas y gestión gubernamental.

De acuerdo con la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el gobierno de Claudia Sheinbaum acumuló retrasos con al menos 50 laboratorios, mismos que superan los 20 mil millones de pesos, pero cuando se analiza la cifra de los laboratorios que no pertenecen a Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la cifra es de aproximadamente 40 mil millones de pesos.

Ambicioso

Complejo coordinar recepción de materias primas

Por otra parte, el director general del INEFAM consideró además que la recepción de materias primas (80 por ciento importadas) y la manufactura de productos farmacéuticos exige una logística muy importante que los laboratorios deberán considerar.

“El reto no es solo comprar, es asegurar que los medicamentos lleguen a tiempo y en condiciones adecuadas”, apuntó Martínez, advirtiendo que los errores del pasado no deben repetirse cuando los recursos públicos y la salud de millones están en juego.

En ese contexto, consideró que este proceso terminará por tener un volumen de compra menor, así como una reorganización en las claves que solicitó el gobierno, ya que, de continuar con la misma fórmula, será prácticamente imposible.

“Lo más probable es que la autoridad tenga que ajustar el tamaño de la compra y replantear las claves incluidas, porque mantener el mismo volumen sin resolver la demanda de medicamentos como los oncológicos, veremos un retroceso que no resolverá el desabasto”, concluyó Martínez.

A finales del año pasado, José Luis García Rodríguez, presidente de Asociación Mexicana para la Distribución Institucional de la Salud (Asmedis), señaló que la reforma a la Ley de Adquisiciones marcó un cambio estructural en la contratación pública de salud al permitir un mayor diálogo con proveedores, incorporar la planeación de compras consolidadas y fortalecer la certidumbre y la transparencia.

Apuntó que se avanzó en la posibilidad de conocer con un año de anticipación el funcionamiento de la compra consolidada multianual, lo que facilita la planeación operativa, técnica, sanitaria y financiera.