Rebrote de sarampión en México: ¿Existe desabasto de vacunas? Salud explica

La Secretaría de Salud reconoció el brote de sarampión en México.

Tras el rebrote de casos de sarampión en México, la Secretaría de Salud se pronunció respecto a la presunta falta de vacunas para atender los contagios.

David Kershenobich, secretario de Salud, mencionó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que hay avances en la estrategia nacional de vacunación.

Además, aseguró que hasta el pasado 20 de enero se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis, y que el rebrote actual está relacionado con rezagos en la vacunación derivados de la pandemia de COVID-19, cuando millones de niñas y niños especialmente no completaron el esquema de vacunación.

“Mientras que en COVID una persona podía contagiar a cuatro, en sarampión un solo enfermo puede contagiar hasta a 15 o 16 personas, y el virus puede permanecer en el ambiente hasta por dos horas”, explicó Kershenobich.

¿Hay desabasto de vacunas contra el sarampión en México?

No. La Secretaría de Salud confirmó el pasado 20 de enero que “el país cuenta con vacunas suficientes para enfrentar el brote (de sarampión) y continuar con la protección de la población durante los próximos años“.

Agregó que México actualmente dispone de 23 millones 539 mil vacunas contra el sarampión, luego de que se adquirieran recientemente 27.3 millones, de las cuales, 3 millones 836 mil ya fueron usadas.

“Les menciono estas cifras porque tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos dos años y para seguir avanzando en la vacunación (contra sarampión) de toda la población”, mencionó David Kershenobich.

¿Cómo va la estrategia contra el sarampión en México?

Ante el incremento de contagios de sarampión, la Secretaría de Salud delineó puntos clave de la estrategia contra contagios para explicar a la población cómo operan en caso de que se registre una persona enferma, además de agilizar la vacunación.