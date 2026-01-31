Sarampión en Tlaxcala: ¿Qué vacuna debes aplicarte para evitar un contagio?

Autoridades de sanitarias llaman a la población a actualizar su esquema de vacunación contra el sarampión. (Cuartoscuro)

La muerte de un menor en Tlaxcala por complicaciones provocadas por el sarampión genera preocupación ante el incremento de casos de contagio y la falta de protocolos de prevención.

El 30 de enero, la Secretaría de Salud del estado informó el fallecimiento de un bebé que no contaba con el esquema completo de vacunación para prevenir la enfermedad.

¿Cuál es la vacuna que recomiendan las autoridades para prevenir contagios por sarampión?

La dependencia exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio por sarampión.

Una de las principales acciones consiste en mantener actualizado el esquema de vacunación, disponible en los centros públicos de atención médica, mediante la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

¿Qué población recomiendan que se vacune contra el sarampión?

A nivel federal, las autoridades sanitarias llaman a la población considerada vulnerable a vacunarse contra el sarampión, entre ellos:

Niñas y niños de 6 a 11 meses (dosis cero); de un año (primera dosis), así como a los 18 meses y a los 6 años (segunda dosis).

Adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

Personal de salud.

Mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos.

¿Qué otras formas existen para prevenir el sarampión?

La vacunación es una de las principales medidas de prevención; no obstante, existen acciones cotidianas que contribuyen a disminuir el riesgo de contagio.

El sarampión se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas y por el contacto con superficies u objetos contaminados. Ante ello, las autoridades recomiendan:

Uso de cubrebocas.

Lavado frecuente de manos y evitar tocarse la cara.

Evitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, utensilios u objetos de uso personal.

Limpieza constante de superficies.

Evitar el contacto con personas que presenten tos o síntomas de resfriado.

Actualizar los esquemas de vacunación en adultos, niñas, niños, adolescentes y personal de salud.

¿Por qué murió un menor tras complicaciones por sarampión?

La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó que el menor fallecido el 30 de enero no contaba con el esquema completo de vacunación y no recibió una valoración médica oportuna tras las primeras señales de contagio.

El bebé presentó fiebre de 38 grados desde el 25 de enero y, dos días después, aparecieron erupciones en la piel, tos y conjuntivitis. Ante estos síntomas, recibió medicamento sin contar con un diagnóstico médico.

“Ante la dificultad respiratoria que presentaba el menor, su madre acudió a un médico y posteriormente llevó a su hijo al Hospital General de San Pedro del Monte, donde ingresó el 28 de enero, presentando deterioro general con dificultad respiratoria”, explicó la dependencia.

Del Hospital General de San Pedro del Monte, el bebé fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde falleció el 30 de enero a las 10:31 horas, pese a los múltiples cuidados y al tratamiento médico recibido.