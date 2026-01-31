Sarampión en Tlaxcala: Muere un menor por complicaciones y falta de esquema de vacunación completo

Un menor falleció a causa de las complicaciones por un contagio de sarampión en Tlaxacala (Foto: Shutterstock)

Un bebé falleció en Tlaxcala tras presentar complicaciones provocadas por el sarampión, informó la Secretaría de Salud del estado.

El menor, de acuerdo con autoridades sanitarias, no contaba con su esquema de vacunación completo, situación que agravó el curso de la enfermedad hasta provocar su muerte.

La dependencia agregó que el bebé no recibió valoración médica tras las primeras señales de infección.

Según el reporte oficial, el infante no fue atendido por un especialista sino hasta que las complicaciones y los signos de contagio por sarampión resultaron evidentes. Desde el 25 de enero presentó fiebre de 38 grados y, dos días después, aparecieron erupciones en la piel, tos y conjuntivitis.

La Secretaría de Salud señaló que al menor se le administró medicamento sin contar con un diagnóstico médico previo.

“Ante la dificultad respiratoria que presentaba el menor, su madre acudió a un médico y posteriormente llevó a su hijo al Hospital General de San Pedro del Monte, donde ingresó el 28 de enero, presentando deterioro general con dificultad respiratoria”, explicó la dependencia.

Del Hospital General de San Pedro del Monte, el bebé fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde falleció el 30 de enero a las 10:31 horas, pese a los múltiples cuidados y al tratamiento que recibió con expectativa de mejoría.

¿Qué vacunas se recomiendan para prevenir el sarampión?

La Secretaría de Salud de Tlaxcala exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos casos de sarampión en la entidad y llamó a actualizar los esquemas de vacunación.

Las autoridades recomendaron aplicar la “vacuna triple viral” (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Población que debe vacunarse contra el sarampión

Niñas y niños de 6 a 11 meses (dosis cero); primera dosis al año y segunda dosis a los 18 meses y a los 6 años.

Adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

Personal de salud.

Mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos.

¿Cómo se transmite el sarampión?

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el sarampión se transmite por contacto directo con la saliva de personas infectadas y por contacto con superficies u objetos contaminados con secreciones respiratorias.

Por ello, se recomendó a la población aplicar medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio, entre ellas: