‘Que se investiguen a todos’: Grecia Quiroz celebra detención de alcalde de Tequila

Grecia Quiroz reconoció la acción de las autoridades federales contra el edil de Tequila y sostuvo que la captura debe marcar un precedente para evitar la impunidad en casos relacionados con extorsión y presuntos vínculos delictivos. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y exigió, de manera indirecta, que se investigue a otros actores políticos con posibles vínculos con el crimen organizado.

En su mensaje publicado en Facebook, Grecia Quiroz reconoció la acción de las autoridades federales contra el edil jalisciense y sostuvo que la captura debe marcar un precedente para evitar la impunidad en casos relacionados con extorsión y presuntos vínculos delictivos.

“¡Que se investiguen a todos! Aplaudo la detención que se realizó en contra del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, por estar ligado a temas de extorsión, además de estar relacionado con alguna célula delictiva”.

La alcaldesa centró su posicionamiento en la exigencia de que las indagatorias no se limiten a un solo funcionario y se amplíen, particularmente en el caso del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

“Felicito a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por este tipo de acciones, y sigo confiando en que se le hará justicia a Carlos Manzo”, comentó la funcionaria de Uruapan.

¿Qué políticos pidió que se investiguen Grecia Quiroz?

Grecia Quiroz sostuvo que las investigaciones deben extenderse hacia las personas que Carlos Manzo señaló en vida, antes de su asesinato, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

“Alzo la voz por Uruapan y Michoacán para que quienes Carlos Manzo en vida señaló sean también investigados, cero impunidad para quienes resulten o quien resulte haber atentado contra la vida de Carlos”.

En su publicación, Grecia Quiroz incluyó fotografías de distintos actores políticos de Morena. Aunque la alcaldesa no mencionó nombres de forma explícita dentro del texto, las imágenes corresponden al senador Raúl Morón Orozco, al diputado federal Leonel Godoy y Nacho Campos, exedil de Uruapan.

¿Cómo fue el arresto del presidente de Tequila?

Durante la mañana del jueves 5 de febrero, autoridades federales informaron la captura de Diego Rivera Navarro como parte de un operativo de seguridad coordinado a nivel federal.

De acuerdo con la información difundida por instancias oficiales, el alcalde enfrenta señalamientos por presuntos delitos de extorsión y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto formó parte de la llamada Operación Enjambre, un despliegue en el que participaron fuerzas federales y de seguridad, y que derivó también en la detención de otros funcionarios municipales.

De acuerdo con los reportes oficiales, junto a Diego Rivera Navarro también fueron arrestados Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, titular de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tequila, quienes quedaron a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.