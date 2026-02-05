‘Venimos a poner el ejemplo’, aseguraba alcalde de Tequila en 2024; hoy fue detenido por extorsión

El alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido este jueves 5 de febrero como parte del Operativo Enjambre. (Fotos: Cuartoscuro / Facebook Diego Rivera Navarro)

En octubre de 2024, Diego Rivera Navarro asumió la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, con un discurso lleno de promesas y esperanza. Este jueves, el edil fue detenido, junto con otros tres funcionarios del ayuntamiento, señalado de extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Lo que nos une aquí es el amor a Tequila. Nosotros vamos a gobernar para todos parejos, porque así debe de ser. Al final de cuentas nosotros venimos a poner el ejemplo y eso es lo que vamos a hacer”, decía el funcionario en medio de aplausos y vitores de la multitud durante un acto oficial aquel año.

Rivera Navarro se presentaba como un alcalde cercano, dispuesto a atender personalmente las necesidades de los habitantes. “La voluntad del pueblo siempre es la que debe de prevalecer. Y así es como nos vamos a dirigir nosotros los próximos tres años, siempre atendiendo las solicitudes del pueblo”, aseguraba en un video institucional.

Sin embargo, menos de dos años después de aquel discurso, el alcalde de Tequila fue arrestado en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que la detención del edil fue resultado de múltiples denuncias ciudadanas y de investigaciones que lo implican como cabecilla de una red de corrupción dentro del Ayuntamiento.

¿Cómo fue la detención de Diego Rivera y de qué delitos lo acusan?

La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves como parte del Operativo Enjambre, coordinado por autoridades federales y estatales.

Junto a él también fueron detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas del municipio.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que Rivera Navarro enfrentaba al menos cuatro carpetas de investigación formalizadas por extorsión, amenazas y violencia de género, con denuncias provenientes tanto de empresarios como de regidoras y colectivos locales.

Entre los señalamientos más graves destacan las extorsiones a empresarios tequileros y cerveceros locales, presuntamente realizadas por el alcalde y funcionarios municipales vinculados al Ayuntamiento, quienes exigían pagos bajo amenaza de clausura.

Un caso emblemático involucró a la empresa José Cuervo, a quien las autoridades municipales intentaron cobrar alrededor de 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial y colocar sellos de suspensión en las instalaciones de la empresa.

¿Por qué relacionan al alcalde de Tequila con el CJNG?

Las investigaciones señalan posibles vínculos de Rivera Navarro con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente involucrada en cobros ilegales y otras actividades delictivas en la región. Las autoridades indagan si las extorsiones a empresarios y comerciantes beneficiaban a esta organización criminal y si se desviaron recursos públicos desde el Ayuntamiento.

En mayo de 2025, el alcalde de Tequila fue citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco tras la presentación del grupo Los Alegres del Barranco en la ciudad, un evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG.

Posteriormente, el edil cuestionó el trato recibido por parte de la Fiscalía, señalando que el mismo grupo se había presentado previamente en Zapopan sin que el presidente municipal de ese municipio, Juan José Frangie, fuera citado a declarar.

Después de dicho concierto, el gobierno de Zapopan multó al Auditorio Telmex y, más tarde, aprobó una iniciativa para prohibir los narcocorridos en bares, antros y cantinas.

Tras su detención, Rivera Navarro fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (’El Altiplano’), en el Estado de México, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

Con información de Quadratín.