Diego ‘N’, alcalde de Tequila ‘intentó levantar’ a candidato, asegura presidente del PAN en Jalisco

El alcalde de Tequila extorsionaba a empresarios tequileros y comerciantes del municipio.

Diego ‘N’, alcalde de Tequila, también está señalado de haber intentado ‘levantar’ a Guillermo Cordero cuando era candidato a regidor del municipio, según denunció Juan Pablo Colin, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), en Jalisco.

“Hay un antecedente previo en la elección de 2021 en la que el ahora detenido fue candidato a regidor y entonces intentó levantar al entonces también candidato Guillermo Cordero. Trató de secuestrarlo, de desaparecerlo, esa denuncia estaba activa”, dijo el líder del PAN en Jalisco, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Juan Pablo Colín aseguró que son de conocimiento público los vínculos de Diego ‘N’, alcalde de Tequila, con el crimen organizado y acusó que a pesar de dichos señalamientos, Morena lo postuló como su candidato.

“La contienda fue ríspida, de amenazas y al grado de que cuando obtuvo el triunfo algunos regidores tuvieron que irse del municipio de Tequila porque tenían miedo de que el señor cometía extorsiones”, agregó Colín.

Así extorsionaba Diego ‘N’ a comerciantes en Tequila

Pablo Colín agregó que las extorsiones en el municipio de Tequila no solo era a la industria de las bebidas sino también a los comerciantes, lo que impactó en el sector turístico del municipio.

“Llegaban hombres armados junto con él a hacer extorsiones a los comerciantes de Tequila, cerró muchas empresas turísticas de Tequila y paró producciones millonarias”, denunció el presidente del PAN en Jalisco.

Además, aseguró que Diego ‘N’ fue antes regidor de la localidad de Juanacatlán y en sus visitas a otros estados ‘presumía’ que pertenecía al crimen organizado.

Juan Pablo Colín criticó el comunicado del comité estatal de Morena en Jalisco y aseguró que solo es una respuesta para encubrir a uno de sus militantes a pesar del hartazgo social.

¿Qué sabemos de la detención de Diego ‘N’, alcalde de Tequila?

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego ‘N’, y tres funcionarios más del Ayuntamiento, fueron detenidos por su probable participación en el delito de extorsión.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el arresto se derivó de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC).

También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

El edil morenista es investigado por presuntamente manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

*Con información de Quadratín