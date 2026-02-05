‘En Morena no hay intocables’: Luisa María Alcalde advierte tras detención de alcalde de Tequila

Tras el arresto de Diego ‘N’, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, el partido encabezado por Luisa María Alcalde emitió un comunicado en el que aseguró que no habrá protección a nadie dentro de la 4T si están vinculados con actividades criminales.

“En Morena sostenemos una convicción clara y firme: el combate a la corrupción es una política de Estado en México y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin importar colores partidistas”, se lee en el comunicado.

Morena celebró el operativo de las instituciones y que los procesos legales sigan conforme a la ley, con relación al arresto de Diego ‘N’, presunto líder de una red de corrupción en la localidad donde era alcalde, así como de su secretario de Seguridad, Juan Manuel ‘N’, ocurrido la mañana de este jueves 5 de febrero como parte de la Operación Enjambre, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El partido agregó que está comprometido con el Estado de Derecho y la confianza del pueblo, además de que “los principios se sostienen porque solo así se construye una vida pública honesta, institucional y sin impunidad”.

Luisa María Alcalde reiteró que en Morena “no hay intocables ni pactos de impunidad”, además de que “no se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido”.

Morena insistió que esa es su convicción y la responsabilidad frente al país, y si existen elementos, los actos de corrupción deben castigarse.

‘Alito’ Moreno critica a Morena por dejar crecer ‘narcogobiernos’

Alejandro ‘Alito’ Moreno, el líder nacional del PRI, se pronunció sobre la detención de Diego ‘N’, y aunque celebró el arresto como algo importante, criticó que sean “casos que el propio gobierno de Morena dejó crecer”.

“Cuando la autoridad actúa contra quienes se aliaron con el crimen organizado, se manda una señal clara, necesaria y contundente, que se reconoce”, escribió Moreno Cárdenas.

El líder priista finalmente insistió en la necesidad de gobiernos “limpios”, y que “sacar al crimen organizado de la política es una urgencia nacional si de verdad se quiere pacificar al país”.