¿Plurinominales ‘intocables’? Monreal confirma cuándo llega la reforma electoral y foros de discusión

Ricardo Monreal informó que la reforma electoral está en su etapa final de redacción.

Los diputados y senadores plurinominales ‘no se tocan’ en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, según explicó Ricardo Monreal, quien aseguró que la iniciativa está en etapa de redacción y que será presentada al Congreso antes de que termine febrero.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que el tema de los plurinominales “está superado”, y que se mantendrá el mismo modelo de 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, aunque con algunos cambios en materia electoral.

“Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente: 300 (diputados por mayoría relativa)-200 (diputados por representación proporcional), con la fórmula de representación proporcional como la Constitución lo señala”, agregó el líder morenista.

Monreal confirmó que, aunque no reducirán los escaños para diputados y senadores plurinominales, sí habrá cambios en su selección, a fin de “vincularlos” mayormente con la sociedad para su votación en las elecciones.

Mientras las bancadas del PT y el Partido Verde se han reunido con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodróguez, Ricardo Monreal aseguró que mantuvo pláticas con el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano; sin embargo, esperan la ‘materia prima’ para abordar la reforma electoral en tiempo y forma, para así evitar que se complique su aprobación.

¿Cuándo llega la reforma electoral al Congreso?

De acuerdo con Ricardo Monreal, sería entre la segunda y tercera semana de febrero cuando llegue la reforma electoral tras finalizar la etapa de redacción.

“Tenemos como plazo fatal el mes de febrero, si no se nos van a complicar los tiempos para la aprobación de la reforma constitucional y la materia legal”, argumentó Monreal ante medios de comunicación este jueves 5 de febrero.

Agregó que la iniciativa tendrá la colaboración de las bancadas del Verde y el PT, aunque desconoce si aún faltan más reuniones de ambos partidos con Gobernación.

Monreal anuncia foros para discutir la reforma electoral

Una vez que la reforma electoral llegue a San Lázaro, comenzarán los foros de discusión, en los que se contempla la participación de expertos en la materia, partidos de oposición e integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo me he reunido con ellos (PRI, PAN y MC), pero como no tenemos materia ni insumos, no sabemos de qué se trata la reforma”, finalizó Monreal.