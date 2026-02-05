Nacional

¿Plurinominales ‘intocables’? Monreal confirma cuándo llega la reforma electoral y foros de discusión

Ricardo Monreal confirmó que la reforma electoral debe ser entregada antes de que termine febrero para evitar complicaciones en la aprobación.

Ricardo Monreal informó que la reforma electoral está en su etapa final de redacción. (Cuartoscuro)
Por Redacción

Los diputados y senadores plurinominales ‘no se tocan’ en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, según explicó Ricardo Monreal, quien aseguró que la iniciativa está en etapa de redacción y que será presentada al Congreso antes de que termine febrero.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que el tema de los plurinominales “está superado”, y que se mantendrá el mismo modelo de 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, aunque con algunos cambios en materia electoral.

“Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente: 300 (diputados por mayoría relativa)-200 (diputados por representación proporcional), con la fórmula de representación proporcional como la Constitución lo señala”, agregó el líder morenista.

Monreal confirmó que, aunque no reducirán los escaños para diputados y senadores plurinominales, sí habrá cambios en su selección, a fin de “vincularlos” mayormente con la sociedad para su votación en las elecciones.

Mientras las bancadas del PT y el Partido Verde se han reunido con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodróguez, Ricardo Monreal aseguró que mantuvo pláticas con el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano; sin embargo, esperan la ‘materia prima’ para abordar la reforma electoral en tiempo y forma, para así evitar que se complique su aprobación.

¿Cuándo llega la reforma electoral al Congreso?

De acuerdo con Ricardo Monreal, sería entre la segunda y tercera semana de febrero cuando llegue la reforma electoral tras finalizar la etapa de redacción.

“Tenemos como plazo fatal el mes de febrero, si no se nos van a complicar los tiempos para la aprobación de la reforma constitucional y la materia legal”, argumentó Monreal ante medios de comunicación este jueves 5 de febrero.

Agregó que la iniciativa tendrá la colaboración de las bancadas del Verde y el PT, aunque desconoce si aún faltan más reuniones de ambos partidos con Gobernación.

Monreal anuncia foros para discutir la reforma electoral

Una vez que la reforma electoral llegue a San Lázaro, comenzarán los foros de discusión, en los que se contempla la participación de expertos en la materia, partidos de oposición e integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo me he reunido con ellos (PRI, PAN y MC), pero como no tenemos materia ni insumos, no sabemos de qué se trata la reforma”, finalizó Monreal.

