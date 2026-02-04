‘Se van a sorprender con la reforma electoral’: Sheinbaum responde a críticos; ¿cuándo será presentada?

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los críticos de la reforma electoral y dijo que la reforma podría ser presentada algún día de febrero. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas sobre la reforma electoral que prepara su gobierno y afirmó que “se van a sorprender todos” con las propuestas de modificación.

La mandataria leyó de manera sarcástica un desplegado del Frente Amplio Democrático, que acusa una “regresiva reforma en materia electoral”, y cuestionó a las personas que integran el movimiento, entre ellas Francisco Labastida, Luis Carlos Ugalde, Vicente Fox y Claudio X. González.

Recordó que hasta el momento no existe un borrador público de la iniciativa, pero algunas organizaciones y especialistas retomaron comentarios de la mandataria y de Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para advertir sobre posibles riesgos.

“Todavía no se conoce su contenido (...) ¿Cuándo he dicho yo que se le va a quitar la autonomía al INE? (...) Lo increíble es que todavía no hay reforma (...) Se van a sorprender todos de la reforma electoral”, comentó la mandataria este miércoles 4 de febrero.

¿Cuándo se presentará la reforma electoral?

La presidenta Claudia Sheinbaum no dio una fecha exacta para la presentación de la reforma electoral, la cual aplazó luego de que se contemplaba entregarla a finales de enero y, posteriormente, a principios de febrero.

“Yo quisiera que se presentara la próxima semana, pero no estoy segura de si ya va a estar, y si no, en febrero”, dijo durante la mañanera.

El último ajuste anunciado por la mandataria consiste en aumentar la fiscalización de los recursos destinados a las campañas para blindar las elecciones del dinero de procedencia ilícita, como el del crimen organizado.

“Sí, significa más fiscalización y también en qué se usan los recursos, no solo en la disminución, sino en qué se usan los recursos, que también es importante”, explicó la mandataria el 3 de febrero.

¿El avance de la reforma electoral podría quedar comprometido?

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expuso los objetivos de la reforma electoral —menor presupuesto a partidos y a organismos electorales estatales, así como la reducción del número de plurinominales—, los partidos aliados expresaron su inconformidad.

En un primer momento, Ricardo Monreal, coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, advirtió que, sin consenso con los aliados, la presentación de la reforma electoral carecería de sentido, ya que difícilmente prosperaría.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con los coordinadores parlamentarios del PVEM y del PT, quienes plantearon sus inquietudes y señalaron avances en acuerdos, aunque no se difundieron mayores detalles del encuentro.