Cuba agradece a Sheinbaum envío de petróleo... pero ‘lamenta’ que desde diciembre no recibe combustible

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este jueves 5 de febrero a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como a Morena y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por el apoyo brindado a la isla, incluido el envío de petróleo, en medio de la crisis energética que enfrenta el país.

Díaz-Canel destacó la postura del Gobierno mexicano y subrayó que la mandataria ha reiterado su respaldo a Cuba en diversas ocasiones, esto luego de mencionar a otros países, como Rusia, China o Venezuela, por el envío de ayuda humanitaria.

“La Presidencia de Claudia Sheinbaum que, en prácticamente todas sus mañaneras, responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo”, señaló el mandatario cubano.

Cuba ‘lamenta’ que no recibe combustible desde diciembre por presión de Trump

El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba no ha recibido combustible del exterior desde el pasado mes de diciembre de 2025, situación que atribuyó a las presiones ejercidas por Estados Unidos.

“Es condenable que una potencia (…) asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia un país pequeño”, afirmó Díaz-Canel durante una intervención televisada ante medios oficiales y algunos medios extranjeros.

El mandatario advirtió que el bloqueo petrolero tendrá consecuencias graves para el país, por lo que el gobierno de Cuba ha comenzado a implementar medidas de emergencia que, dijo, “van a demandar esfuerzos”. “Es asfixiarnos completamente”, agregó.

Díaz-Canel cuestionó el impacto de estas medidas y apeló a la resistencia del pueblo cubano: “Si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?”, se preguntó.

También resaltó que el llamado “bloqueo energético” de Estados Unidos afectará áreas clave como la transportación y producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de hospitales, escuelas, instituciones públicas, así como la actividad económica y el turismo.

Para defenderse de Estados Unidos, advirtió que el Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó el 18 de enero “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de Trump a Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. Desde entonces, dijo, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados.