Cuba lanza plan de ‘desabastecimiento agudo de combustible’ por EU: ‘Viviremos tiempos difíciles’

Cuba aseguró que no está al borde del 'colapso', aunque advirtió que tendrá que hacer una fuerte reorganización por la falta de combustible.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de “desabastecimiento agudo de combustible” ante la amenaza de aranceles de EU a países que den petróleo a la isla.

“Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles”, reconoció el presidente ante un grupo seleccionado de periodistas de medios oficiales, oficialistas y estatales de países aliados.

El presidente agregó que, debido a la “persecución energética, financiera” de EU es preciso que su Gobierno y sus aliados hagan “un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear” el bloqueo de petróleo impuesto por Donald Trump.

Díaz-Canel, quien rechazó la “teoría del colapso” de la isla, abogó por una “articulación antifascista” internacional contra el Gobierno de EU, aunque por ahora no dio detalles acerca del plan.

Cuba asegura que EU ‘no los agarró desprevenidos’

Estados Unidos cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrara combustible a la isla.

Cuba importa dos tercios de sus necesidades energéticas. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ya había advertido esta semana en una entrevista con EFE que La Habana tenía previsto “un proceso de reorganización” aunque “va a requerir mucha creatividad”.

“A nosotros no nos agarra desprevenidos este episodio. Nosotros hemos modelado durante años las acciones que Estados Unidos puede adoptar contra el país y nos venimos preparando”, señaló el diplomático.

No obstante, reconoció que el plan “es algo difícil para la gestión del Gobierno” y “muy difícil para la población en su conjunto, para la industria, para la producción de alimentos, para la agricultura, para los servicios”.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla. Distintos expertos estiman que de los 110 mil barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30 mil.

Luego el presidente Donald Trump dio otra vuelta de tuerca más a la presión al firmar una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a Cuba

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas estimó que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una “grave crisis”. En lo que va de año Cuba apenas ha recibido un petrolero, procedente de México, con unos 86 mil barriles de crudo.