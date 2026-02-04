Las 2 condiciones por las que México cerraría la ‘llave’ del petróleo a Cuba

México manda petróleo a Cuba también como parte de ayuda humanitaria, esto ante los cortes de electricidad que experimenta la isla.

Como “muy poquito” fue como Petróleos Mexicanos (Pemex) calificó los envíos de crudo que hace a Cuba desde al menos 2023, explicó en un informe especial hecho este miércoles 4 de febrero.

Tras la presentación del plan de inversiones de Pemex para 2026, Víctor Rodríguez, director de la empresa productiva del Estado, fue cuestionado sobre las cifras del comercio de petróleo con Cuba.

Ventas de crudo de Pemex a Cuba: Estas son las cifras

Víctor Rodríguez, físico que conoce a la presidenta Sheinbaum desde hace años, detalló que Cuba solo tiene solo un contrato comercial con Petróleos Mexicanos que data de 2023, es decir, de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Con base en datos de la empresa, Pemex vendió a Cuba cerca de mil 400 millones de dólares en crudo desde esa fecha, apuntó el directivo.

“El año pasado (2025) fue menos del 1 por ciento de la producción de crudo. Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0.1 por ciento de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó al calcular en 496 millones de dólares las ventas del año pasado.

¿Bajo qué condiciones México ya no enviaría petróleo a Cuba?

Víctor Rodríguez añadió que el contrato con Cuba se ejecuta conforme a la disponibilidad de productos de Pemex y las solicitudes del país caribeño.

“El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”, explicó.

El director de Pemex enmarcó este suministro dentro de la política energética del Gobierno mexicano de priorizar el procesamiento interno del crudo. “La política del (ex) presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) fue muy clara (…) El crudo que se produce en México es para beneficio del mexicano”, señaló,.

Explicó que las exportaciones generales de Pemex están disminuyendo por el aumento del uso de crudo en las refinerías nacionales. Claudia Sheinbaum defendió el apoyo a Cuba tanto en términos comerciales como humanitarios y rechazó que exista opacidad en la relación bilateral.

“No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba”, zanjó.

Sheinbaum reconoció que el suministro energético se da en un contexto internacional complejo, luego de que Estados Unidos anunciara posibles sanciones comerciales. No obstante, insistió en que México continuará con el respaldo humanitario. “Vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo”.

Sheinbaum sostuvo que el apoyo a Cuba trasciende gobiernos y partidos políticos y responde a valores arraigados en la sociedad mexicana.

“México no abandona a nadie. Ni a su pueblo ni a un pueblo que esté en sufrimiento”, aseveró. No obstante, en días recientes México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria, sin indicar exactamente en qué consistirá este apoyo.

Con información de EFE