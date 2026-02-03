¿Por qué el ‘beef’ de Trump con Venezuela y Cuba beneficiará a Puerto Rico con 833 millones de dólares?

Se prevé que la mayor presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, diseñada para acabar con las rutas de la droga y presionar a Venezuela y Cuba, genere beneficios económicos para Puerto Rico.

El territorio estadounidense de 3.2 millones de habitantes espera que las inversiones relacionadas con operaciones militares y proyectos de infraestructura alcancen los 833 millones de dólares en el año fiscal 2026, generando un impacto económico estimado de 2 mil millones de dólares y creando unos 12 mil 346 empleos, según un estudio elaborado por la Junta de Planificación de Puerto Rico.

Si las estimaciones se cumplen, representaría un gran aumento para una isla con un PIB anual de aproximadamente 126 000 millones de dólares, que se espera que crezca menos del 1 por ciento este año. El estudio es el primero de su tipo, por lo que no existen cifras previas para comparar.

Estados Unidos se ha apoyado fuertemente en Puerto Rico, desplegando buques de guerra y personal en la región como parte de la 'Operación Lanza del Sur‘, supuestamente para frenar el narcotráfico. La escalada llegó a su punto álgido el 3 de enero, cuando las Fuerzas Especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, lo subieron a un portaaviones y luego lo llevaron a Nueva York para ser juzgado.

Ahora la administración Trump está centrada en ‘estrangular’ a Cuba, lo que puede prolongar la actividad en Puerto Rico.

Gobernadora de Puerto Rico respalda el rol militar de Puerto Rico en el Caribe

La gobernadora Jenniffer González, una republicana acérrima y partidaria de Trump, ha aceptado la idea de que la isla le da a Washington la capacidad de proyectar fuerza militar hacia lo profundo del Caribe.

El informe concluyó que la mayor parte de la financiación militar —aproximadamente 500 millones de dólares— se destinará a Fort Buchanan, en las afueras de San Juan, donde viven unos 15 mil militares. Fort Ramey, en la costa oeste, recibirá una inversión de 81 millones de dólares, y Roosevelt Roads, que en su día fue la base naval estadounidense más grande del mundo en la costa este, recibirá unos 79 millones de dólares.

La mayor presencia militar ha provocado protestas y manifestaciones en la isla, aunque González ha acogido con satisfacción la afluencia, calificándola de “buena para Puerto Rico, buena para nuestra seguridad, buena para la economía”.