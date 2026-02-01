‘Habrá un acuerdo muy importante’: Trump, China e India hacen negocio con el petróleo de Venezuela

El presidente Donald Trump dijo que da la bienvenida a la inversión de China e India en la industria petrolera de Venezuela.

“China es bienvenida y llegará a un acuerdo muy importante sobre el petróleo”, declaró Trump a la prensa durante un vuelo a Mar-a-Lago en el Air Force One. Añadió que Estados Unidos está trabajando con India en un acuerdo para comprar petróleo venezolano. “India está llegando y comprará petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán”, afirmó. “Ya hemos cerrado el acuerdo, el concepto de ese acuerdo”.

A principios de esta semana, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó cambios históricos en la política petrolera nacionalista del país que reducirían los impuestos y permitirían una mayor participación de las compañías petroleras extranjeras, menos de un mes después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al veterano líder Nicolás Maduro. Poco después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que amplía la capacidad de las empresas estadounidenses para exportar, vender y refinar crudo procedente del país sudamericano sancionado.

Estados Unidos se dispone a importar la mayor cantidad de petróleo venezolano en un año después de que la administración Trump tomó medidas para controlar el suministro de energía del país y presionó a las compañías petroleras para que invirtieran 100 mil millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país.

Sin embargo, a medida que Estados Unidos emerge como el mayor receptor de petróleo venezolano luego de la captura de Maduro, los envíos a China, que promediaron 400 mil barriles por día el año pasado, cayeron a cero en enero en medio de una ofensiva naval estadounidense contra la llamada flota oscura de buques utilizados para transportar petróleo sancionado a China.

La mayor parte del petróleo que llega a Estados Unidos proviene de Chevron Corp., que posee una licencia estadounidense para vender crudo venezolano sancionado. Alrededor del 20 por ciento lo suministran las comercializadoras de materias primas Trafigura Group y Vitol Group, a quienes la administración Trump contactó para ayudar a vender hasta 50 millones de barriles de petróleo tras el derrocamiento de Maduro a principios de enero.

Vitol y Trafigura están en camino de extraer 14 millones de barriles de crudo venezolano, según datos recopilados por Bloomberg. Gran parte de ese suministro se encontraba en barcos con destino inicial a China y se cargaron antes de enero. Los operadores han almacenado alrededor de 9 millones de barriles de ese petróleo en tanques del Caribe, mientras que el resto se dirige a Estados Unidos y Europa.