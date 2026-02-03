Hijo de Nicolás Maduro recuerda captura de su padre: ‘Ha sido muy duro, que viva Venezuela’

Tras la captura del mandatario venezolano, el movimiento chavista organizó protestas en Caracas para exigir la liberación y el retorno de Nicolás Maduro. [Fotografía. EFE, Nicolás Maduro Guerra/red social X]

El diputado Nicolás Maduro Guerra afirmó que en Venezuela permanecen “unidos y firmes” a un mes de la captura de su padre, el presidente Nicolás Maduro, que ocurrió el pasado 3 de enero durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas.

El mensaje fue difundido a través de redes sociales, donde el legislador dedicó un texto de carácter personal y político al mandatario, quien permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

En ese pronunciamiento, Maduro Guerra combinó referencias familiares con llamados a la cohesión del chavismo y a la continuidad del proyecto político que encabeza su padre.

“Un mes sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre. Un mes sin escucharte o verte directamente. ¿Ha sido duro? Sí, muy duro. Sin embargo es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar este reto", comentó Maduro Guerra.

En la publicación, el hijo del mandatario venezolano señaló que la ausencia del presidente no debilitó a sus seguidores. “Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes. Y cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo”, expresó, al insistir en la idea de unidad frente al escenario político actual.

Maduro Guerra también vinculó el mensaje personal con una defensa del proyecto chavista. Afirmó que continuarán “con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria”, y reiteró el compromiso de seguir construyendo un modelo basado en soberanía y dignidad, con referencias al diálogo, la inclusión y la diplomacia como ejes del discurso.

El diputado aseguró que, “más temprano que tarde”, Nicolás Maduro regresará a Venezuela. Esa afirmación se sumó a otras expresiones públicas del chavismo que, a un mes de los hechos, mantienen la narrativa de un posible retorno del mandatario y rechazan la legitimidad de la captura.

¿Qué ha pasado con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

La detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrió el 3 de enero durante un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Tras el ataque, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en una prisión federal.

Tanto Nicolás Maduro como su esposa se declararon inocentes de los cargos que se les imputan en Estados Unidos, relacionados con el tráfico de drogas y su presunto liderazgo del Cártel de los Soles.

Tras la captura del mandatario venezolano, el movimiento chavista organizó protestas en Caracas para exigir la liberación y el retorno de Nicolás Maduro. Una de las más recientes fue convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que llamó a sus simpatizantes a manifestarse en rechazo al operativo.

El 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela. Desde su llegada al cargo, anunció una serie de decisiones que, según su versión, respondieron a lineamientos definidos previamente por Nicolás Maduro.

Entre las primeras acciones del gobierno encargado se incluyó un proceso exploratorio para retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, así como acuerdos vinculados a la venta de petróleo y el impulso de una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras.

En el plano diplomático, Rodríguez sostuvo un encuentro con la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, quien llegó a Caracas para reabrir la embajada estadounidense, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de las relaciones bilaterales.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, a la que calificó como “larga” y en la que abordaron diversos temas relacionados con la situación en Venezuela.

De acuerdo con declaraciones del mandatario estadounidense, el diálogo formó parte del proceso de acercamiento diplomático entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro. Además, se prevé que la presidenta venezolana sostenga una reunión con Donald Trump en Washington, en una fecha aún por definir.

