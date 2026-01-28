Marco Rubio ‘defiende’ a Delcy Rodríguez: No está imputada por narcotráfico, dice el estadounidense

Rubio fue cuestionado en una audiencia en el Senado de Estados Unidos sobre la política estadounidense hacia Venezuela. (Bloomberg).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló este miércoles que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no ha sido “imputada” por narcotráfico ante la Justicia estadounidense, a diferencia de su antecesor, Nicolás Maduro, arrestado el pasado 3 de enero.

Rubio hizo estas declaraciones al ser cuestionado en una audiencia en el Senado sobre la política estadounidense hacia Venezuela, y sobre si está al tanto de informes de que Rodríguez, respaldada por la Administración de Donald Trump, habría estado involucrada en narcotráfico según la DEA (Administración de Control de Drogas).

DEA investiga a Delcy Rodríguez desde 2018

Según la agencia AP, Rodríguez es investigada por lo menos desde 2018 por la DEA y en 2022 era un objetivo prioritario para Estados Unidos, debido a que era sospechosa de tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses también señalan a la hoy presidenta de Venezuela como contrabandista de oro. Un informe de la DEA destaca que a inicios del 2021 estaba utilizando hoteles en el resort caribeño de Isla Margarita “como fachada para lavar dinero”.

La Isla Margarita es sumamente turística y EU la considera un centro estratégico para las rutas de trasiego de drogas hacia el Caribe y Europa.

Rodríguez también fue relacionada con el presunto intermediario de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por cargos de lavado de dinero.

Además, en septiembre de 2018, la Casa Blanca sancionó a Rodríguez, describiéndola como clave para el control de poder de Maduro y su capacidad para “solidificar su gobierno autoritario”.

Los registros de la DEA también indican la posible participación de Rodríguez en supuestos acuerdos corruptos entre el gobierno y Omar Nassif-Sruji, familiar de la pareja romántica de Rodríguez desde hace tiempo,Yussef Nassif.

“Venezuela es un Estado fallido que apoya el terrorismo, la corrupción, los abusos de derechos humanos y el narcotráfico en los más altos niveles. No hay nada político en este análisis”, dijo Rob Zachariasiewicz, un exagente de la DEA que lideró pesquisas sobre altos funcionarios venezolanos.