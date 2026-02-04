Cuba, al borde del peligro, envía a canciller a China para conseguir ayuda

La situación en Cuba comienza a ser alarmante ante los bloqueos petroleros de EU.

El Gobierno de Cuba salió en busca del apoyo de sus aliados tradicionales, especialmente Rusia, China y Vietnam, en medio del asedio petrolero de Estados Unidos y con la incógnita de qué tipo de ayuda espera obtener.

La Habana sufre de forma cada vez más evidente el cerco energético impuesto por EU, que ha escalado la presión contra la isla a raíz de la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace un mes en una operación militar estadounidense en Caracas.

En medio de las tensiones, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, anunció este miércoles en redes sociales que se encuentra en China, en calidad de “enviado especial del Partido (Comunista de Cuba, PCC) y el Gobierno”, para entrevistarse con figuras clave del país.

Estos mensajes siguen a los emitidos la víspera, dando cuenta de su visita a Vietnam y de una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Según imágenes difundidas, la delegación cubana de gira está integrada también por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y miembro del Buró Político del PCC, el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, y el viceministro primero de Comercio Exterior, Carlos Luis Jorge.

La gira no se anunció previamente, frente a lo que es práctica habitual. Se desconoce si el equipo cubano acudirá posteriormente a otros aliados tradicionales, como Venezuela o Irán, y países amigos como México.

Visita cubana a Vietnam

La primera parada fue Vietnam, donde Rodríguez fue recibido este martes 3 de febrero por el secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el presidente de la república, Luong Cuong.

To le ratificó el apoyo al gobierno cubano y reiteró que su país “está dispuesto a apoyar a Cuba dentro de sus capacidades”, según reportes de prensa.

Vietnam se ha convertido en el segundo socio comercial de Cuba y en el principal inversor de Asia-Pacífico en la isla, con la que mantiene un intercambio comercial de unos 340 millones de dólares, según datos oficiales de 2023.

En septiembre, el gobierno vietnamita entregó un donativo de 15 millones de dólares a la isla caribeña.

¿Qué acordó Cuba con Rusia?

En medio de su estancia en Vietnam, el canciller cubano conversó telefónicamente con Lavrov.

“Agradecí la solidaridad y el histórico y firme rechazo de su gobierno a las políticas criminales y de asfixia económica de EU contra el pueblo cubano. Intercambiamos sobre la actualidad internacional y regional. Dialogamos sobre la situación actual internacional y en América Latina y el Caribe”, citó en redes sociales sin entrar en detalles.

La Cancillería rusa, en tanto, comunicó que en el encuentro se confirmó el rechazo de Moscú a cualquier presión -económica o militar- contra Cuba, y alertó ante el deterioro de la situación humanitaria en la isla.

Rusia es un aliado político de Cuba desde la Guerra Fría y uno de los principales socios comerciales de la isla. Ambas partes han resaltado sus vínculos como una “asociación estratégica” y han abogado por elevar el nivel de los lazos económicos a de los políticos.

La primera visita de alto nivel a Cuba tras la captura estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue la del ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev. Entonces se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y su predecesor, Raúl Castro. La Habana resaltó la “enorme significación” del viaje.

Delegación de Cuba llega a China

En China, Rodríguez se reunió con el director de la Agencia Internacional de Cooperación de China (CIDCA), Chen Xiaodong, y con el jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Liu Haixing.

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó a finales de enero una ayuda emergente a Cuba que incluye asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60,000 toneladas de arroz.

Se trata de la mayor donación de arroz anunciada para Cuba, un país que en los últimos años ha recibido múltiples envíos de alimentos para aliviar la gran escasez de bienes básicos y la elevada inflación.

Ya en 2024 China concedió una donación de 100 millones de dólares a la isla.

En el plano diplomático, el Ejecutivo chino instó públicamente a Washington la semana pasada a que “ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medida coercitiva contra Cuba”.

ONU advierte de ‘inminente colapso’

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este miércoles que la situación en Cuba puede “colapsar” si sigue el embargo del petróleo al país, que se agravó después del arresto del líder venezolano, Nicolás Maduro, por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo”, aseguró Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Guterres “insta a todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional”, agregó.

Según explicó, la ONU está “viendo el impacto” del embargo con los trabajadores sobre el terreno y está trabajando con el gobierno cubano para “ver cómo aliviar la situación”.